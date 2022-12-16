新竹市長選舉期間，不願輸的民進黨運用一切手段打擊民眾黨候選人高虹安，結果還是輸了。選輸後不服輸，被各方懷疑透過司法手段繼續追打，不拿回權位絕不善罷干休。

這種懷疑有其依據。自從民進黨全面執政以來，政治黑手到處伸展，幾乎不留下一片淨土；民主體制與道德原則迭遭踐踏，顯示其為達成目標而不擇手段，甚至無所不用其極。新竹市是民進黨志在必保的一塊堡壘，又是該黨立法院黨團總召柯建銘的政治地盤，所以選舉非贏不可。然而，偏偏爆出林智堅論文抄襲案，使得高虹安的選情一路領先，民進黨全力轟炸，致使高虹安遭受槍林彈雨的攻擊。候選人當然應受檢視，但執政黨利用權勢勒令相關單位全力配合，不管是政府機關還是財團法人，都必須奉旨配合。即使如此全面動員，上窮碧落下黃泉搜索高虹安從學生時代一路以來的材料，還是無法攔阻高虹安當選，對民進黨和柯建銘簡直是奇恥大辱，當然不會就此收手。

選擇性辦案 不符比例原則

檢調選後大張旗鼓偵辦高虹安貪汙與偽造文書疑案，不管是否按照民進黨寫的劇本演出，至少是順應民進黨的意志推進的。檢調稱選前接獲「吹哨者」匿名檢舉，指控高虹安、高的前助理李忠庭等涉嫌貪汙、洗錢、背信、使公務員登載不實等多項罪名，還稱與高虹安關係密切的李忠庭雖身兼永齡基金會業務，卻重複支領助理費，形同詐領公、私部門薪俸。檢調據此檢舉，選後以最大力度偵辦，日前兵分八路，從立法院到高虹安住所、雙親住所等處全面搜索，她所涉嫌的罪嫌是貪汙、偽造文書罪，暫時交保候傳。

公職人員涉嫌貪汙或偽造文書，無論其黨派歸屬，都應依法究辦，但是不能明目張膽地選擇性辦案，執政黨更不能指揮檢調辦案。這回檢調如此大動干戈偵辦，各界咸認涉及政治性，背後有黑手在操控。否則，其他諸多荒唐離譜的疑案，比如高端疫苗採購與新竹棒球場工程弊端，只因涉及民進黨人，檢調就文風不動，偏偏高虹安貪汙疑案就如此大動干戈，讓人疑竇叢生，懷疑當局是要「沒收」竹市選舉結果。正如台北市長柯文哲所說的，司法應該獨立，不是國家的政治工具。為什麼12億棒球場、16億國小建案不查，專查高虹安60萬的助理費？

單論民意代表的公費助理聘用，屬私法上的勞僱契約，只要委員與所申報助理間確有應付報酬聘用關係存在，意即助理確實執行工作，即得依《立法院組織法》規定，報請按其申報助理人別、聘期等匯撥薪資、獎金。至於各助理從事的工作內容、所服勞務多寡，得由委員自行決定、控管事項，是否涉及貪汙難以清晰論斷。所以，過往此類案件是否起訴或是罪責成立與否，多莫衷一是，因此給執政當局上下其手的空間。而令人印象最深刻的案例，一是立委吳成典被起訴，一是台北市議員潘懷宗被定罪，他們恰恰都屬新黨，是否與其政黨背景有關也曾經引起議論。

法律之前人人平等，不因其黨派屬性而有區別對待；司法獨立審判，不受政治干擾，這是民主政治的基本規約，也是民主體制最後的防線，不容司法當局稍有逾越，更不容外力橫加干預，高虹安是不是涉及濫用助理費問題，司法當然有權追究，只不過選舉期間，執政黨傾全黨之力，動員資策會、立法院、檢調等單位齊轟高虹安，追殺動作歷歷在目，現在又用這麼大動作來偵辦，合不合於司法獨立精神與比例原則，社會頗有負評。

一切照步走 司法要硬起來

這起司法案件由於事涉司法信譽，所以備受各方矚目，民進黨前主席施明德特別提醒要「照步來」、「步步慎重」，這是最起碼的程序要求，更重要的是必須完全體現司法獨立精神。民進黨政府歷來的表現經常越線，讓人更加憂慮高虹安這類「冒犯」執政黨的勝選者，能否得到公平審判。這次選舉另有一些案件正在審理中，由於多與民進黨脫不了關係，所以更應秉持獨立與公允原則處斷，不容施加任何政治壓力，否則台灣已經搖搖欲墜的司法獨立性將再次受到摧折，民主政治的基石也將橫遭蹂躪。