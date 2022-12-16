剛當選新竹市長的民眾黨立委高虹安，因涉詐領助理費鬧得沸沸揚揚，檢調兵分八路查弊，連父母家都不放過，民眾不禁想問，相較選前揭露的88會館事件、台南學甲88槍，甚至新竹棒球場恐涉官商勾結，這廂輕輕放下，那廂「大炮打小鳥」，究竟辦案的標準何在？查當然要查，但選在縣市長就職前夕大動干戈，很難令人相信背後沒有政治動機。

選舉一如照妖鏡，揭開了不少不為人知的黑金政商掛鉤現象。以台南學甲歹徒囂張開88槍事件為例，郭再欽雖辭民進黨中執委，警方也啟動偵查，但這件因光電能源開發而引起的黑金利益衝突，也凸顯了背後政商利益瓜分不均的亂象。桃園市立圖書館總館、新竹棒球場造價一再攀升，驗收隨隨便便，開幕後卻經不起考驗，原因正是政商掛鉤成為利益共同體所致。

透過選舉，從南到北揭開不少弊案。桃園豆腐渣工程不只八德運動中心羽球館，單是「北景雲計畫」的工程缺失就上百項，道理很簡單，政府開了限制標，讓商界的「關係企業」登堂入室，監造、驗收都是自己人，不少合約更能擴充加價，商人滿足了利益，政治人物獲得企業選票支持，何樂而不為？再說明白點，和執政黨打交道就有了金鐘罩，最後遭檢調調查者幾希？何況檢調忙得很，也只能選擇性辦案。

君不見高虹安僅涉約60萬元的詐領助理費案，檢調就兵分八路非查他個水落石出不可，但新竹涉上百億土地變更案，司法至今仍躺平。唯一能解釋的就是高層有人罩，法界不碰就不碰，真碰也恐砸掉司法威信。但司法一旦淪為政治附庸，台灣早晚成為犯罪天堂。