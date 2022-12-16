行政院在「國家人權行動計畫」中，將「制定綜合性平等法」列為項目之一。而在今年成立的人權及轉型正義處亦將研擬綜合性之平等法，列為重要工作項目。再加上兩公約國際審查委員也大力呼籲我國制定此等法案，相信這將會是政府努力的方向。

何謂「綜合性平等法」？其實就是一部廣泛、全面禁止各種歧視的法律，也可以稱為「反歧視法」。這樣的立法模式，是想要仿效英國、加拿大、紐西蘭等國，在一部法典中，將各種容易構成壓迫弱勢的差別待遇與侵害行為，定義為「歧視」，並予以禁止、處罰、制裁，提供受害者有效的救濟。

之所以稱為「綜合性」，乃因它不像我國目前的《性別工作平等法》，僅針對「就業」中的「性別」與「性傾向」歧視加以規範，而可能把如：種族、國籍、宗教、性別認同、婚姻狀態、年齡、身心障礙、政治意見等身分特徵通通納入「不得歧視」之列。它還會超越「就業」，而去規範其他各種社會交易、活動，如：教育、出租房屋、餐飲服務、金融借貸、場地借用，甚至社團組成等，都可能要小心不要「歧視」。而且這個法所欲規範的對象也不限於公權力主體，更涵蓋絕大部分的私人行為。如果參照法務部曾經做過的委託研究，平等法還可能包括對「仇恨言論」的管制，那就更是包山包海了。

這樣看來似乎很好，「歧視」當然應該被禁止。然而，一口氣把這麼多社會行為都定義為「歧視」而加以禁止，衝擊非常大，而且若是欠缺細緻嚴謹的規定去區分原則與例外，那立意良善，想要促進平等的「平等法」，反而可能侵犯了憲法保障的自由。這也是一向倡議「反歧視法」的筆者，對於現階段急著推出「綜合性」的平等法，會有疑慮的原因。

「歧視」的英文 discrimination，原意即為「差別待遇」。但自由社會中，人際交往與一般交易，當然可以差別待遇。這就是私法自治、結社自由、契約自由的精神。至於人民發表各種不受歡迎的觀點，更是憲法該保障的言論自由。這些「自由」其實也就包含各種無須對人解釋的「偏好」或「偏見」。所以法律不能輕易把人們生活中的一切差別待遇都定位為「歧視」，而只能針對特定長久受到社會壓抑、排除的身分群體（如：原住民、女性、身心障礙者、同性戀者等），在某些具有權力與排除效果的領域（如：服公職、就業、投票、教育，或重要的交易場域）作適度的規範。這類法律之目的不是揭示無偏見的道德價值，而是保障任何人不因個人身分特徵而被排除在社會之外，成為永遠的底層。

試想，如果單身女性自住的公寓分租房間，要求「限女性」，卻被指控性別歧視；泰裔新移民所開的泰國菜餐廳，在潑水節優待泰裔同胞，卻被裁罰種族歧視；基督教牧師在證道時，傳講舊約聖經中上帝毀滅所多瑪的故事，被檢舉乃針對同志之仇恨言論；夜店公告每周三為粉紅女夜，凡是穿著粉紅衣著的生理女性免費入場，跨性別女性欲免費入場被拒，憤而主張此乃性別認同歧視，要求損害賠償等，如果沒有細緻的規定，這些爭議案例都可能發生。

所以筆者建議，在身分特徵方面，先針對較傳統的「種族歧視」與「（男女）性別歧視」，強化既有的規定。畢竟《消除一切形式種族歧視公約》乃是中華民國在退出聯合國之前就已經簽署、批准，並將批准書送交聯合國存查的條約。且世界各地對於「種族歧視」該如何規範，也都有更多的經驗可供參照。國內的原住民以及新住民，的確也在許多方面遭遇歧視，值得立法保障。而「性別歧視」在我國推行性別主流化多年，《性別工作平等法》又累積了豐富的實務經驗後，也比較容易推廣至其他領域。至於其他身分以及領域，可以先深入進行法制與實證研究，探索「歧視」是否存在，以何種方式對抗較佳。然後針對我國國情，逐步立法規範，這才是合理的立法策略。（作者為國立政治大學法律學系副教授）