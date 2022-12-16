圖為旅客經香港國際機場入境香港。（中新社資料照片）

前幾天聽英國BBC的節目，說到南美洲一個名叫蘇里南的小國，唐人街熱鬧非凡。因為不管是當地的華人、拉丁裔（Hispanic and Latino），還是歐美來的遊客，都喜歡「飲茶」。這實際上就是港式早茶，當地鬼佬乾脆稱為Chinese breakfast。一位接受記者採訪的老外說，「大家濟濟一堂，坐在一起品嘗美食，很難仇視或互相排斥」。

這是英國記者講的中國故事，不刻意但卻令人印象深刻。文化（也包括美食）是中華文化軟實力的重要組成部分，其魅力足以跨越國界、種族和信仰。

杜甫的《春夜喜雨》，有一名句千古傳誦，「隨風潛入夜，潤物細無聲」，此中亦藴含着深刻的文宣理念。做大外宣不必也不能刻意，亦無需宏大敘事。中國大陸在政治狂飆的歲月樹立了很多典型人物，創作了很多氣勢恢宏的頌歌，現在早被時代忘卻了。

不知道有沒有「全球形象最好的十個國家」排行榜？如果沒有，我們不妨根據自己的印象列一個榜單，當中有幾個是靠「講好故事」變成古希臘哲學家柏拉圖筆下的「理想國」？

當今世界，官方要求「講好故事」的國家，應該沒有幾個，中國可能是最高調的一個。

我曾經在《思考香港》以「中俄大外宣比較──以RT和CGTN為例」為題，闡述俄羅斯和中國一樣都在搞大外宣，都在抗擊或抵制西方意識形態及價值觀，都在正當防衞長期被西方主流媒體有意無意扭曲的國際形象，但做法迥異。我們的外宣定位是「講好中國的故事」，以宣傳自家的好人好事為主業。俄國是以質疑拷問西方弊端為己任，在歐美國家吸引了大量捧場客。

其實，Russia Today在2013年成立之初，初心也是「講好俄國故事」，但效果不彰，所以開台僅三年就調整了定位，不再刻意推銷俄羅斯在黨的英明領導下取得的偉大成就，或歌頌普丁是多麼了不起的領袖。

RT的做法是，是從被動宣傳轉為主動出擊，尋找和捅破西方民主體制的千瘡百孔。RT有一個令人印象深刻的口號：「提出更多質疑」（Question More），據說這個Slogan 還是一家西方廣告設計公司提出的。

舉中俄兩國外宣旗艦為例，並不是說要效仿俄羅斯那一套，而是想說明，中西方的社會制度都不完美，中國推動良政善治也有一些過人之處，中華文化更是人類文明的瑰寶。我們可以讓西方人去「品味」，但不能「硬銷」。

宣傳（Propaganda）一詞的出現，距今剛好四百週年。1622年，天主教聖座成立「傳信部」（Congregatio de Propaganda ），「宣傳」一詞開始流行，初時是指培養傳教士傳播福音，後來被用以描述世俗中的宣傳行為。大約二百年後的19世紀，宣傳開始被大量用於政治場合，從此語帶貶義，所以先進發達的國家，通常都不願意設立「宣傳部」。

我在香港的中資媒體逾三十年。國家投入了大量的人力、物力財力，但現在每逢談及主流媒體的國際影響力和話語權，最經聽到的一句話是「敵強我弱」。比我入行早30年的前輩這麼說，比我遲三十年入行的後輩是否還會這麼說？這當中究竟有哪些經驗及教訓值得總結？

上世紀的八十、九十年代，是東方之珠最輝煌燦爛，也是港人自信心最爆棚的歲月。彈丸之地的香港，GDP最高時約佔全國的五分之一，相當於廣東、山東、浙江、江蘇四個經濟大省GDP的總和。但那時候從官方到民間，似乎都沒有人刻意要「講好香港的故事」。古諺曰「有麝自然香， 何必當風立」，海內外賓客來到中西方文化交融的香港，有口皆碑，在五大洲四大洋就能收到最好的傳播效果經過多年的社會動亂，香港仍能屹立不倒，保住了與紐約、倫敦並稱「全球三大金融中心」的地位，仍是全球最自由經濟體、全球最大離岸人民幣業務中心。社會發展及治理方面，香港仍是全球最安全的城市，目前仍擁有廉潔高效公務員制度，亦是中國唯一的普通法司法管轄區。不久前，加州大學發表研究報告，香港公共交通獲評為全球第一。

「夜雨無聲潤物，和風有意迎春」。香港人把自己的事做好之日，就是講好故事之時。（作者為資深媒體人）

（本文來源《思考HK》，授權中時新聞網刊登）

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