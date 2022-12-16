韓國電影《晝盲神探》以盲人針灸師為主角，看歷史上朝鮮王朝與清朝皇太極交手落敗後的歷史。原來朝鮮在明清交替時，皇室內部與大臣們為了選擇效忠哪個宗主國，多有衝突，過了300多年再看其中的爭端，古今對照，忽然有種「為誰辛苦為誰忙」的後座力。

《晝盲神探》以盲人針灸師千京秀（柳俊烈飾）為主角，他雖然失明，但對醫學有天份，靠著優異聽覺與推理就能隔空判定病人中風導致肢體癱瘓，加以針灸治療後奇蹟好轉，精湛醫術讓前來選才的御醫驚艷，帶領他進入宮中工作，讓他期待著未來可以存錢買藥醫治體弱幼弟的心臟病。

可是進入宮中後，賞識他的世子突然死亡，而且死後七孔流血，唯一的目擊者就是理應什麼都看不見的他。他發現自己陷入僵局，因為沒人知道他不是全盲，而是晝盲，只在光線下失明，可是到了深夜，在全黑環境中反而可以視物，此時說了，大家會發現他知道太多；不說，他又無法洗刷自己的嫌疑，一舉一動如履薄冰。

這部電影的趣味在於「晝盲」，當所有人都以為盲人看不見，他也只能假裝自己看不見，發現這樣對大家比較好。所以當大陰謀在他面前進行，他也只能強忍著激動、假裝什麼事都照常進行。世子無意間發現盲人的秘密，建立交情，很意外地對他說出，「怎能因為視而不見比較好，就閉上眼睛過日子呢？」當然這句台詞便成為整部電影的主軸。

電影暗藏許多密碼，而且與歷史相關。

電影隻字帶過歷史上清太宗皇太極打敗仁祖的過程，當年皇太極要求仁祖三跪九叩認輸，將世子送到清朝當人質，這段過去成為心魔，讓仁祖（柳海真飾）一想到清朝就全身不對勁，所以當世子完成人質任務，從清朝回歸，他極度擔心世子「清化」，背叛了他們效忠的明朝。電影透過元孫的尿床與清朝特使的馬糞，象徵清朝一役敗北的恥辱，但王更深怕大臣們輕視他，硬是要在清朝特使面前用朝鮮語說他們是「蠻族」，透過短短的速寫層層疊疊堆出王內心的複雜世界。

而「眼睛」也是電影主題，於是我們看到甘草人物小醫官守夜時睜著眼睛睡覺，看似警醒，實則糊塗！而應該是盲人的京秀在深夜宛如超人，在暗黑宮殿忙進忙出，他隱身眾人看不到的地方，與世子、王、元孫建立起關係，也在專業上得到了肯定，直到劇情急轉直下，透過小人物的覺醒，也能撼動大局。

「怎能因為視而不見比較好，就閉上眼睛過日子呢？」這句話說得太好，其實我們又何嘗不是閉著眼睛看世界？看著號稱民主的政黨不再投票產生候選人；看著政策不需辯論，急著訴求團結；看著魚賣不出去、高粱也賣出不去，政府宛如無事！其實這些都是眼前的冰山，可是我們早習慣視而不見，聽而不聞，大家又與睜眼睡覺的小醫官有何不同呢？（作者為作家）