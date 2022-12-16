（圖／本報系資料照）

蔡英文為敗選負責辭去民進黨主席，副手賴清德即時宣布參選黨主席，15日完成登記，擺出問鼎總統大位的起手式。他接主席獲得黨內各派系支持，潛在的競爭者甚至表白支持他成為總統候選人。他在民進黨的一哥地位完全確立，現在的形勢簡直是「賴神一出，誰敢爭鋒」；而且，各項有關2024總統大選的民調，他幾乎都獨佔鰲頭，所以未來繼蔡英文之後主政台灣的希望甚濃。

賴清德面對的挑戰不在黨內，甚至不在台灣，而在海峽對岸，美國也很關注他的政策路線。賴清德公開宣稱自己是「務實的台獨工作者」，甚至曾經站在大陸和台灣是兩個互不隸屬的主權國家立場上提出「親中愛台」主張。他的台獨思維和行動比蔡英文超前一步，不僅根深柢固，而且更張揚。如果蔡英文是打嘴炮的「台獨」，只有言語抗中、嗆中而不敢越過紅線，賴清德則表裡如一且一以貫之的台獨推動者，近期雖比較收斂，但「日月經天，江河行地」，恒久不變。

中共是堅決反對台獨的，誓言為了遏制台獨不惜一戰，賴清德這位如假包換的台獨工作者如果真的成為台灣的領導人，中共將如何應對？而在他攀上地位的途程中，中共有無方法可以攔阻？

這次九合一選舉結果顯示台灣的民意風向有點改變，「抗中保台」的老招術失靈了，反而是「票投民進黨，青年上戰場」的訴求廣獲共鳴，因為許多意識到共軍軍演、禁止農產品登陸接踵而至，陸方對台愈來愈強硬，民進黨政府只會高喊「抗中」老選票，至於如何「保台」卻毫無對策，讓人看破手腳。許多民眾進而心想：蔡英文光是口頭抗中，就讓兩岸官方交流的政治基礎瓦解，那真心推動台獨的賴清德萬一上台，台灣豈不陷入兵凶戰危的困境中？許多民眾期望台灣需要的下一位總統，應是更務實，而不是更躁進；是更和中，而不是更挑釁。不過，這樣的想望未必就能阻擋賴清德取得大位，除非總統大選的競選主題導入「戰爭與和平的選擇」，而且多數民眾相信再由民進黨的賴清德執政，台灣極可能戰禍臨身，否則賴有厚望焉。

這種輿情的塑造不是很容易。如果賴清德不改其志，繼續用其台獨主張挑釁中共，促使民眾擔憂戰爭將因他而更迫在眉睫，而且國民黨又能提出一套論述，讓民眾確信選民進黨就是選擇戰爭，只有讓國民黨重回執政才能確保和平與安全，另外加上對岸細緻操作，讓台灣民眾認清不同選擇將帶來不同命運，且不至於讓民眾更加恐共而選擇對大陸立場較強硬的民進黨繼續執政。這是比較理想的結局，否則，台灣及對岸未來將面對賴清德主政帶來的難題。

如果賴清德認清時勢，幡然覺悟，痛改前非，轉型成為「務實的保台工作者」，則比較可能獲得民意青睞而勝選，也可緩和兩岸因他而更趨緊張的關係。一個擔負重責的政治領導人，如果言論主張有所變異更新，則應明白交代過去有哪些主張已經不合宜、不正確或是不適用，在新的情境或是新的思維之下，合宜的、正確的、適用的政策主張又是為何。除非賴清德真的這樣做，且讓相關各方人士對他的新主張信服且對他完全信任，否則他當選總統必招來禍患。

我們希望賴清德隨着地位與影響力上升而成為一個負責任的政治領導人，隨客觀環境的變化以及主觀思維的成熟而遷移政策主張，不斷精進，臻於至妥、至善。如同清末民初思想家梁啟超在「清代學術概論」中所說的，「不惜以今日之我，難昔日之我」；也就是説，因今日之我已非昨日之我，故不惜以今日之我向昨日之我開戰。既已更張且開戰，則必須面對新舊並陳、前後矛盾的問題，有所澄清與辯正，否則外界將混淆不清，從而懷疑此人的誠信，使其公信力盡失。

不過，他2017年先前出任行政院長時，曾明白指出：「我主張台獨，在任何職務上不變。」如果他如願當上民進黨主席，乃至於選上總統，這樣的說法是否依然是民進黨的政策主張？是否將是中華民國政府的基本立場？如果他明白宣告的「兩岸關係是國際關係」堅持不變，恐將成為他奔向總統大位的一個障礙。如果在野黨以及海峽對岸沒有善策可以改變他、阻擾他，而民意又對他信賴有加，則未來兩岸關係的處理必然更加棘手。

對國民黨及其他潛在的競爭者而言，與其寄望賴清德和民進黨積極轉化，不再繼續激化兩岸關係，不如琢磨好一套能夠說服民眾的兩岸和平關係說帖，獲取選民支持，而能徹底拆除危害台灣和平與安全的引信。對於堅決反對台獨的中共而言，如何在「和戰選擇」的情境塑造上有適切作為，對台產生輿論引導的作用，也是必須琢磨的大事。（作者為資深媒體人）

（本文來源《思考HK》，授權中時新聞網刊登）

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