國民黨一黨獨大的時代，黨外及後來的民進黨在選舉時常打出「當選過關，落選被關」的口號，以訴求政治迫害的悲情來博取選民的「同情」和「抵抗威權」票。但在當前民進黨全面執政的「民選威權」時代，高虹安當選新竹市長後，因可能撼動當地長期難為人知的政商關係和利益結構，「當選被關」卻可能成為執政黨毫不遮掩的政治打壓戲碼。

日前檢調大張旗鼓地搜索高虹安的立委辦公室，並漏夜偵訊，這已觸及保障立委在會期中不受行政權恣意訴追的憲法精神。檢調是聽命於執政黨政府的「棍子」，難怪民進黨立院黨團總召關切的案件，竟如此快速地偵辦且不顧《偵查不公開作業辦法》的規範。但高虹安在立委職務上涉嫌犯罪的行為，真的能阻擋她就任新竹市長嗎？

即使高虹安因立委職務時涉貪汙罪判決確定，被宣告有期徒刑以上之刑責，但立委入監後仍可行使立委職權，且貪汙罪確定雖會被宣告褫奪公權，但依法褫奪公權也是自主刑執行完畢後才起算。然而，高的立委職務剩沒幾天，不過才60萬餘元的助理加班費運用疑義，趕在這時刻對立委大動作搜索，就像用裝填政治火藥的大炮來打小鳥，要的也只是政治效應而已。

高虹安即將就職新竹市長，其立委任內的行為即使經判決宣告有期徒刑，卻並非是在市長任內涉嫌貪汙。因此，中央是否可直接依《地方制度法》相關規定予以「解職」？還是應先依據《公職人員選舉罷免法》提出「當選無效」之訴？現行相關法律對此並無明確規定，而留有解釋的空間；而且，行政機關做出決定時，必須考慮對當事人有利的解釋，這是《行政法》上的基本要求。

再者，就算高虹安就任市長後遭到羈押，依法也只是「停職」，市長職務暫由其所任命的副市長代理；並且，若此案被速審速決，豈不印證執政黨干預司法而政治打壓高虹安，這就讓人更加質疑，新竹市的政商關係和政治獻金的水「既混濁又很深」！看看被蔡總統特赦的韓豫平少將貪汙罪判決，涉及金額也不過2880元，前後就花了4、5年才判決確定。

立法院長游錫堃是民進黨不分區的新科立委，對「保護國會議員即是捍衛民主」的認識不足，本已無需期待；而民進黨立委對搜索立委辦公室的「尊重」檢調之說，就難免像是人前裝腔作勢，人後暗自竊笑收戰果了。難怪連民進黨元老施明德都看不下去，呼籲蔡政府不要棄守「民主憲政的基石」。

高虹安初入公務部門當「老闆」，要助理把加班費領出再轉成「公積金」，或許是學了公務機關「大家都很辛苦」和「不患寡而患不均」的文化，才仿效「前輩」做過的公平辦法。其他立委或許也深諳此道，才未聲援高虹安。

外界臆測，高虹安上任新竹市長後，將打破在地既有的政商利益結構，甚至高可能效法柯文哲主政台北市的經驗查起弊案，這將讓民進黨相關人士坐立難安；但要以司法調查打下高虹安，阻止她上任新竹市長，難度很高，民進黨不只會被譏為「輸不起」，甚至可能釀成政治風暴，付出更大的代價。（作者為民主文教基金會董事長）