賴清德角逐民進黨主席眾望所歸，已取得2024年總統大選的門票，但是賴清德的台獨立場、民進黨的兩岸政策很可能成為他角逐大位的罩門，因此民進黨「大選檢討小組」召集人鄭文燦日前指出，「抗中保台」被反操作成「戰爭恐懼」，讓不少民眾心生畏懼，未來在兩岸論述上或許要有所調整。但鄭也強調，蔡總統的執政路線是追求兩岸的和平穩定，不會因壓力而屈服。以勝選為優先考量的民進黨，未來會如何調整兩岸論述令外界關注。

鄭文燦過去鮮少論及兩岸議題，如今開出第一槍，明指要調整黨內的兩岸論述，象徵他政壇下一步將邁向中央的企圖心，也可能是為賴清德的兩岸政見先舖路。

「抗中保台」在這次選舉中並沒有幫民進黨爭取到選票，反而嚇走年輕選民和中間選民，這是輿論的普遍看法，鄭文燦顯然也是認同的。但民進黨的兩岸論述該如何微調？台灣選民埋不埋單？大陸當局又會如何看待？美國能不能接受？難度其實很高，但確實會成為影響民進黨2024年選情的重要因素。

在黨內部分，蔡英文對於「抗中保台牌」願不願意放手就是一大問題。觀察選後行政院長蘇貞昌一連串的發言，包括對大陸停止台灣水產品及食品進口，以及大陸來台搶藥說，仍然在繼續執行抗中保台策略，倘若一方面蘇內閣不換，另一方面又說民進黨要微調兩岸政策，言行不一如何令人民信服？再說，賴清德長期以來自稱是「務實台獨工作者」，這已是他的政治標簽，如今為了大選才要撕標簽，台獨派系能接受嗎？選民能接受嗎？

當然，民進黨向來很會玩弄文字遊戲，也許真能想出新名詞或新說法來爭取選票，但不接受「九二共識」，缺乏一中內涵，大陸豈會接受？大陸不接受，兩岸關係仍難以解凍。民眾耽心的戰爭陰影仍難消除。

民進黨前主席許信良在九合一選前就疾呼，不認同民進黨在此次選舉採取「抗中保台」策略，因為沒人喜歡戰爭，如此氛圍只會對民進黨更不利。選舉結果應該讓民進黨意識到了，兩岸政策也將是2024大選民進黨要面對的最大罩門。

身為2024大選的總統參選人，賴清德的兩岸路線是否會「蔡規賴隨」，應該會視選票做決定。無論是鄭文燦還是賴清德，對於兩岸路線，表面上的說法都是延續蔡英文路線，但實際上都想走出自己的路，以獲取2024勝選。但何時能掀牌，進入路線調整期，還需再觀察。

總之，實踐才是檢驗真理的標準。鄭文燦說調整民進黨兩岸論述是一種務實的作法，安定與和平才是台灣民眾的心聲，但如果民進黨的微調只是換湯不換藥，目的只是騙選票，經過這近7年來的執政，恐怕也唬弄不了台灣民眾了。就跟北京常說的，對於民進黨調整兩岸論述的說法，人民也是要「聽其言、觀其行」。（作者為中國文化大學國家發展與中國大陸研究所副教授）