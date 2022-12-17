世新大學校景。（作者提供）

07 對職稱的態度

在大陸，當幹部，是品學兼優的認證，是需要競爭、是有門檻的，因為這是一件值得光榮的事。

然而在台灣，如果被選上班長或者是班代的話，這個人一定是一個公認的「好好先生」，因為當班代吃力不討好，對簡歷沒啥功利性幫助，還要做辛苦活，所以一定是這個人人緣特別好，大家才會投他票，讓他去幹這個「苦差事」。

「當了一年班代，就要當一輩子班代。畢業後的同學聚會，也是班代來策劃、組織的。」有台灣長輩跟我說，他畢業了，全班同學一個人都不記得了，也還會記得班代是誰、班代的名字是什麼。我想，這就是班代們最「無價」的收穫吧。

08 競選學生議會議員？

說到幹部選舉，台灣的校園選舉跟當地政治選舉類似，採取「一人一票選舉制」，我們系上有一年沒有人想當系議員代表，同班的好友居然一個勁兒慫恿我去參選，叫我體驗一下，好吧，既然大家都不想去開會，我又正好沒試過這個，那就去「玩玩」吧。

我煞有介事地寫下幾條我對學校的「建設性建議」，作為「政見」，內容質量先不說，這程序就必須得有模有樣的。其中一條寫的是：

「我本人讀了兩年，連校長是誰都不知道，看來校長在學校的存在感太低了。建議多出現、參與校務、跟學生互動。」

霍，梁靜茹給了我勇氣，居然這麼嗆校長。你猜怎麼著，校長居然轉發了我這條公開在fb的競選貼文，還鼓勵說：「年輕人對校務感興趣，我們一定大力支持」什麼什麼的，想起來還真是好玩。

我當時還鬧了個烏龍呢，因為不瞭解「民主機制」，不知道在正式選舉前多少多少小時內是不能助選宣傳的，而我，居然在選舉當日，在我們系的大群組裡面號召大家給我投票。

但……似乎大家也不太在乎這事，沒人檢舉我，哈哈，沒想到後來居然還讓我給選上了，全系有一百多個人投贊成票，具體一百幾個人支持，我不記得了。

但我牢牢記得！有7張反對票！可惡，到底是誰？嫉妒我的美貌與才華？！唉，可惜，民主是匿名投票！害得老子不能知道到底是誰投反對（好沒有民主素養的一句話哈哈哈）。

選上以後，日子沒啥變化。議會群組裡，大家其實都蠻認真的，發消息還採取嚴格排版（類似書信格式），行行列列很清楚，什麼「敬啟、以上」之類的，嚇得我也跟著文鄒鄒地說話。

一個月左右開一次例會，開會的過程全程直播，有網友閒的沒事進來「質詢」你，你還得應付，反正說白了，學生議會就是一個挨罵的地方，學校做什麼決定你其實沒實權阻攔，只能喊喊口號，吵吵架，但是呢，攔不住了（漲學費之類的），學生罵的又偏偏是你，真慘啊，大中午的，直播倆小時，餓得食堂都沒菜了。

除了未來有從政意向的，和我這種好奇貓咪心態的，應該沒有人會對這事上心了吧，再叫我當，我可不要了，一是，去開會，坐得屁股都酸了，連個便當都不給發。

另一個原因是，我琢磨自己確實沒有半點兒民主素質、激情及熱誠。想當初選舉那天，我的名字可是被貼成小條條，由系上的同學一人一票投出來的，

而我，就任期間，也沒有說走入基層去瞭解一下大家對校務的看法啥的，每次去開會就是摸魚殺時間，現在想起來都還有點子內疚。

當議長同學大義凜然地護著我們、謙卑地在鏡頭前回應直播找茬乃至謾罵時，我腦子裡想的只是待會兒吃啥，實在不夠格的。

（《赴台就讀的校園文化衝擊》之五）（廖小花/台師大陸生）