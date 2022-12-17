自新冠疫情爆發以來，民進黨政府以單邊行動不待協商方式暫停小三通，迄今近三年已對金門地區觀光休閒、充分就業、經濟增長及地方財政，造成極大影響，從而也使金門扮演兩岸和平橋角色下降，致兩岸敵意螺旋上升。然而，普遍金門地區及台灣社會民眾大多是支持儘速開放小三通，而大陸當局則宣稱兩岸相關業者協調即可，陸委會宣稱希冀春節過後重啟，金馬地方政府則穿梭兩岸間非常積極爭取。但卻是只聞樓梯響，未見人蹤影，究竟問題卡在何處呢？

總統蔡英文曾在今年國慶演說呼籲，「維持台海和平穩定是兩岸共同責任」，也提到「期待在兩岸邊境解封之後，能夠逐步恢復兩岸人民之間健康、有序的交流，進而舒緩台海緊張趨勢。」就此而論，盡速恢復小三通，擴大兩岸社會、文化、經濟等民間交流，理應是落實蔡英文國慶演說重要政策，且應朝野充滿共識。

然而，既然重啟小三通議題，可謂是離島民眾共識，事關離島地區未來生存及發展，普遍民眾支持儘速恢復小三通。蔡總統的政策倡議及社會主流民意中，原本即希望儘速恢復小三通。這表面上看似有共識，難卻阻力不斷不減反增。尤其是行政院長蘇貞昌及衛福部長薛瑞元宣稱開啟小三通恐陸方侵奪台防疫資源，更令外界質疑「抗中保台」結果是否導致政府欠缺理性思辨及政策論證能力。

首先，普遍民意顯示支持重啟小三通。本年10月中華民國兩岸青年交流協會委託艾普羅行銷市場研究公司，針對小三通恢復等問題在金門縣進行民意調查，結果顯示有約71.3％的民眾贊成盡快恢復金門、廈門小三通。去年據金門大學針對小三通調查研究，結果顯示對小三通實施二十年評價，普遍認為小三通改善金馬離島社會和經濟發展。對於疫後立即開放小三通，約75％民眾贊成。民眾盼離島成「兩岸非戰和平區」 與對岸交流為「經濟」問題。

其次，民進黨政府持保留模糊、矛盾政策立場。陸委會多次對外宣稱，會在適當的節日，恢復小三通的開通。目前航港局和對岸既有暢通的聯繫管道，金馬地方政府與對岸原有密切聯繫，希望行政院能傾聽金馬民眾的心聲、體察民意下，在疫情可控的前提下，逐步的恢復小三通。金馬離島政府及民意代表一再持續強調，呼籲行政院長蘇貞昌、陸委會，應盡速進行恢復小三通之舉措。

由於兩岸疫情政策的差異，金門提出在春節實施「專船、專案、專班」，先進行小三通再全面復航，或為循序漸進具政策可行性。但民進黨政府對「小三通」政策態度轉為消極，可從行政院長蘇貞昌、衛福部長薛瑞元所謂重啟小三通後將爆發「搶藥潮」得知，形成「綠中央」執政與「藍地方」執政差異性。基本上，兩岸彼此的口岸單位與防檢單位，皆已有謹慎且嚴密的防疫措施、相關整備及全面配套，包括人力、設備等配置皆備妥，就兩岸通航問題加以檢視，並非技術不可行，而是政治意識形態是否放行。

再者，綠中央與藍地方呈現政策分歧，欠缺一致性。當台灣邊境解封時，民進黨政府卻對小三通遲未開放，國民黨籍金門立委陳玉珍、連江立委陳雪生粉粉提出質疑，邊境既已開放反而小三通卻不能開放，呼籲中央政府應盡速開放小三通，勿區隔對待金馬居民當次等公民。行政院長蘇貞昌不僅在立法院答詢時，立場十分保留及態度保守，但也宣稱政府並未反對恢復小三通。然蘇貞昌又批判開放小三通政策，將導致台防疫物質匱乏之論。

因大陸防疫採取嚴格動態清零的嚴密封控手段，民進黨直言甩鍋卸責大陸。批判陸方對開放態度相當保守，將未能重啟小三通責任究責大陸。事實上，小三通復航是基於人道、民生議題，近三年來在金門約停留數無數陸籍民眾，因小三通受阻無法回大陸探親。

最後，攻擊對民進黨政府之批判者，標籤化其受到大陸認知作戰影響。大陸暫停台灣水產品及酒類進口，已被綠營視為這是繼台積電赴美設廠操作「台積電去台化」後，藉此議題操作批判這是受到中共認知作戰影響，利用事實與認知的訊息落差，挑起公民社會對綠政府之政策批判，分化台灣社會民眾與政府之信任感。這種運用網路操作對台認知戰的攻擊，透過媒體與特定帳號的大肆渲染後，轉化成民眾對政府的極度不信任感、不滿意及輿論攻擊。

言下之意，在正常民主國家社會中，通常反對政治對政府監督、輿論第四權自主性批判，也可能會被標籤化為受到中共認知作戰影響；或批判甚至淪為敵對勢力所滲透而不自知，此指控頗有「無限上綱」趨勢。這種認知作戰產生一定程度輿論影響效應，諸如批判「政府怠惰、不作為」、「民進黨只顧選舉罔顧農民生計」及「民進黨激化民眾反中抗中」、批判「抗中保台路線等於親中賣台行徑」。

同時，綠營宣稱中共鼓動塑造認知戰訊息，經轉入公共論壇後，便成為攻擊民進黨的政治利器，影響國家安全甚鉅。換言之，若干宣稱所謂受中共認知作戰影響之論 ，其實已混淆民主國家反對政治及輿論自主性界限，究竟影響民進黨執政利益還是國家安全利益，尚待進一步斟酌。

民進黨藉由宣稱「反操作」中共認知作戰，將台灣社會反對民進黨政策之意見，硬生生套上受中共認知作戰洗腦及犯「為匪宣傳」之嫌疑，如此標籤化及簡單化批評反對黨及媒體輿論，反使執政黨之政策欠缺監督及制衡機制，悖離台灣社會民意越來越遠。而國家政策推動欠缺來自公民社會之支持與同意，難道整個台灣公民社會已被中共認知作戰所降伏或俘獲嗎？

（作者為佛光大學公共事務學系副教授，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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