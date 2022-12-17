最近，對「中美相處之道」的關注很多，但大多是以傳統的「兩分法」或僅就中美兩國予以觀察和討論，本文嘗試以「三分法」，就「中美關係」第三方概念作一初步探討。

第一，構建「中美相處之道」應該更多運用「三分法」。

我一直認為，對於構建「中美相處之道」這樣的複雜系統，「三分法」可以提供比「兩分法」更豐富的邏輯思路和更細密的分析工具。

所謂「三分法」，是指不僅要認識到事物包含著相互矛盾對立的兩個方面，更要注意到對矛盾雙方的統一與轉化起關鍵作用的第三者。所謂第三者的表現形式多種多樣，有時比較明確，有時或模糊不清，有時只能通過矛盾雙方的關係本身得以體現。

中國古代《老子•四十二章》說：「道生一，一生二，二生三，三生萬物」；西方哲學家如黑格爾的「正、反、合」等，都是三分法的具體體現。後來有人還以「三維論」、「條件論」、「統一論」、「質量度論」和「生長滅論」等概括「三分法」的具體規律特徵。今天的「中美關係」，雖然表現出明顯的「內部導向」和「雙邊為主」的特徵，但是，處於現在這樣複雜的多極化全球環境和多樣化世紀變局之中，中美兩大國的博弈，注定要在瞬息萬變的多國複雜互動中展開。

換言之，不是單純的一對一黑白分明的圍棋比賽，而更像一場不同背景層級選手參加的多邊多棋種混合比賽，而且包羅萬象涵蓋了各種遊戲規則，並非中美兩方就可以主宰一切。而且，中美各種正常或扭曲的互動也會衍生出許多異化畸變元素，因此，必須重視「第三方」概念和「三分法」的運用。

第二，中美之間有更廣闊、複雜的中間地帶和多樣的「第三方」概念

毛周時代的「三個世界」理論是建立在冷戰時期有「兩個中間地帶」的基礎之上的。今天，在中美之間是否也有相似的「兩個中間地帶」呢？答案是肯定的。而且在不同於過去兩霸格局的世界多極化進程中，今天的「中間地帶」似乎比當年更加廣闊、多樣、複雜，因為不僅有G7集團這樣靠近美國的「發達型中間地帶」和金磚組織等類似中國的「發展型中間地帶」，還有作為「多性格搖擺型大國」的俄國等難以歸屬上述「兩個中間地帶」以外的重要力量。

尤其在今年俄烏開戰後，俄國在中美之間另闢蹊徑，甚至同時在挑戰中美的一些共同利益，逼迫中美及所有國家不得不調整政策予以對應，凸顯出這類「第三方」的特殊存在感。其實類似的案例還有一些，如前幾年的「朝核」問題等。今後這類情況是否會增多，還需拭目以待。

但可以肯定的是，儘管現在與過去一樣，是中美兩個最具實力大國及其關係最重要，但今天的世界並非當年美蘇兩霸格局的重演：中國不是前蘇聯那樣的霸權，美國也與當年不可同日而語（儘管美國有重操舊業的企圖），中美關係亦敵亦友且「合作是唯一正確選擇」。雖然雙方存在著比美蘇關係更深刻的矛盾，但更有完全不同於美蘇關係的巨大共同利益和共識（當然不僅限於經貿合作等）。

而其他力量也與冷戰時期完全不同，大家一方面受到中美合作等「正面因素」推動，形成了全球多邊發展的極大共性，但同時也受到中美關係「負面因素」影響，特別是冷戰遺存及新舊糾紛，全球化新發展催生了更多樣機遇及復雜互動。各國都呈現出對新時代利益格局不同的訴求，有的由於歷史欠債等先天不足與轉型不力等後天失調，落伍於今天的發展，但又因和平發展格局的穩固而難以迅速脫困，也出現了一些帶有悲情、投機、冒險而劍走偏鋒的負面衝動（其實冷戰時期也有類似的情況），因而使得中美之間有了更廣闊、複雜的中間地帶和多樣的「第三方」概念。當年的「中間地帶理論」和第三方概念也急需按照全新的時代變遷，就各種力量的縱橫利益定位、時空序列變化、與中美的複雜互動結構等予以重構（容當後續）。

第三，準確把握中美兩國「內部導向」、「雙邊為主」與「第三方」互動作用的均衡關係，「三套鑼鼓一起敲」，構建「中美相處之道」

除了上述中美與當年美蘇的不同之處以外，討論中美與「第三方」關係時，還應準確把握中美兩國現階段共有的「內部導向」和「雙邊為主」的基本訴求，同時兼顧與各種「第三方」互動作用的均衡關係。近來，尤其伴隨世紀疫情、百年變局、俄烏戰事、內外動盪等，中美兩國不約而同地表現出「內部導向」即「優先把自己的事情辦好」的政策訴求方向。而且，兩國都越發高調強調「雙邊為主」即「中美關係最重要」，都表示要將構建「中美相處之道」（特別是「和平共處」、「不衝突」）作為頭等大事。

由此，今後一段時間，可能會出現中美在「內向」與「外向」之間尋求均衡、磨合的情況。美國兩黨這方面的政策差異很明顯，中國也在內外兩個大局關係上在進行摸索。但我認為，無論中美兩國怎樣堅持「內部導向」和「雙邊為主」，在今天全球化大潮中，特別是在上述比冷戰時期復雜百倍的國際棋局之中，任何人不可能置身度外。

尤其中美本來就是全球化最大受益者，也是世界和平發展最主要引領者，中美與「第三方」是一體的（不僅是聯合國等），很多麻煩也是躲不開的，內外兼修是中美兩大國的必然選擇。雙方只能「內部導向」、「雙邊為主」與把握「第三方」均衡關係並舉，在全球整體合作中，以「三分法」構建「中美相處之道」。

（作者為鳳凰衛視評論員）

（本文來源《海外看世界》，授權中時新聞網刊登）

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