共軍10艘軍艦兵分多路進入東海、日本海、西太平洋海域，日本連續三天罕見急情公布，期間日本海上自衛隊機艦全程監視，此舉引發日台高度關注！

日本防衛省統合幕僚監部於12月14至16日連續三天罕見急情公布，中共海軍055型驅逐艦拉薩號/102、052D型驅逐艦開封號/124、903A型綜合補給艦太湖號/889等，12月13至14日由東海經日本大隅海峽，進入西太平洋；另815A型電子偵察艦開陽星號/796，12月12日至14日由東海經日本奄美群島以西、沿著琉球群島，過宮古海峽，往西太平洋。12月15日清晨中共海軍現代級驅逐艦/138，由東海經宮古海峽往西太平洋機動遠海部署；遼寧號航母/16、以及055型驅逐艦無錫號/104與鞍山號/103、052D型驅逐艦成都號/120、054A型護衛艦棗莊號/542、903A型綜合補給艦901等共計6艘，12月15至16日由黃海經東海、宮古海峽往西太平洋。

經查詢，上述拉薩號/102、開封號/124、太湖號/889、開陽星號/796、遼寧號航母/16、無錫號/104、鞍山號/103、成都號/120、棗莊號/542、903A型綜合補給艦901等共計10艘均隸屬北部戰區海軍。僅1艘現代級驅逐艦/138隸屬東部戰區海軍。

由於上者多數等作戰艦船，均隸屬於北部戰區海軍所屬，艦隊司令部居於山東青島，依艦隊負責的海上防衛範圍以連雲港以北之黃海和渤海灣、前一次遼寧號航母曾於今年5月間組織6艘艦船抵西太平洋進行遠海訓練任務，其中有成都號/120與舷號901大型綜合補給艦有參與等，相信這次航母編隊也將在西太平洋進行海空演訓（含艦載機殲-15起降訓練）一個月、並輪替其他艦隻、艦型熟悉航母編隊組織演訓；我方更需注意後續是否有共軍東部戰區陸基的空中兵力經過宮古海峽進入西太平洋活動，並且嚴密監控我東部海空域是否共軍航母編隊抵近，威脅我防務安全。

其次，回顧以拉薩號/102為旗艦之遠航編隊曾於今年6月份抵日本海遠訓，此次再次以拉薩號/102為旗艦、協同大型綜合補給艦隨行，穿越日本大隅海峽進入西太平洋之舉措，不排除102遠海編隊在執行所謂陌生海域之例行性的下半年度遠航訓練。102遠海編隊也更有可能在這次遼寧號航母編隊進入到西太平洋前，做為航母編隊的先遣部隊；並在航母編隊在西太平洋進行遠訓時，102遠海編隊與遼寧號航母編隊進行紅藍軍對抗。餘東部戰區海軍的現代級驅逐艦/138作為俗稱「航母殺手」者，可能將擔任遼寧號航母編隊清除前方海域之障礙部隊。

至於北部戰區海軍隸屬的電子偵察艦/796，由於與102遠海編隊一前一後行動，不排除前者採取海上佯動，並執行美日軍事同盟偵察單位對中共2個遠航編隊監視之反向電子偵蒐任務。對此，也提醒我方，依照慣例共軍電子偵察艦活動的區域、時機、航向等，可能會伺機在我台灣東部海域對我進行軍事單位電子偵察、亦會在月底我中科院將在蘭嶼至綠島一帶海空域進行飛彈試射之情蒐。

最後，由於日本執政聯盟自民黨及公明黨在12月12日針對規範外交及國防基本方針的安保戰略的修訂問題，並且有意拉抬中國軍事威脅，以提升國防預算。此時中共海軍102遠海編隊下半年由日本海海域轉至經日本大隅海峽進入西太平洋、以及遼寧號航母編隊今年度第二次穿越日本宮古海峽進行西太平洋遠訓等舉措。

筆者認為有挑動日本政府敏感神經之外，並對日本針對中國威脅問題欲通過安保修訂內容予以施壓外，也對日本政府與自衛隊不習慣中共海軍艦船通過日本周邊海域，再次提醒「心態沒有調整好，心病還沒有治好。也許中國軍艦過（宮古）海峽過少，那麼今後我們多過幾次，日方習慣了，也就好了」。

（作者為陳守仁孫學研究中心助理研究員、文化國發所博士）

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