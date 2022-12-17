即將就任的新竹市長高虹安詐領助理費疑案，檢調賣力演出，高潮迭起。在搜索高虹安立院辦公室和她父母家後，昨日清晨，依貪汙、詐取公有財物、業務登載不實罪嫌，命高以60萬元交保。

此案甚為蹊蹺，不能不論。按立院組織法規定，每位立委可聘僱8到14位公費助理，公費助理「掛牌」在立院，由立院編列一定數額的助理費及其辦公事務預算。立委每年可「支領」的助理費和辦公事務費，在尋常百姓眼中，不可謂不多。但是，對於認真問政、勤於服務的委員而言，這些費用遠遠不敷使用，不得不，只好挖助理加班費的「東牆」來補選民服務的「西牆」，這是許多委員和助理之間心照不宣的默契，也是立院的慣例，各黨派的共業。若說這叫貪汙，詐取公有財產，那麼，檢調應該全面搜索各立委的辦公室，毋枉毋縱。

我們也建議檢調仔細查察，任職期間攻讀碩博士專班的立委和行政首長，是不是要求銓敘機關任用的秘書幫老闆寫報告，抄襲論文？是否動用特支費繳納學雜費，邀宴指導教授，是否支用公費汽油去學校上課？此外，現任行政院機要顧問丁怡銘曾經自稱購物「習慣打政院統編」，蘇貞昌用三倍券替孫女買漫畫時，也不忘打上統編。民進黨這類「以公濟私」的行徑，檢調是否更該依貪汙、詐取公有財物罪、業務登載不實等罪嫌，好好辦一辦？

高虹安交保的當天下午，台北地檢署頂樓遭不明人士升起了民進黨黨旗。這一幕，彷彿好萊塢《蝙蝠俠》系列電影裡，政客貪婪、黑幫橫行的高登市，正義感爆棚的檢察官終於和蝙蝠俠攜手合作，讓黯黑的高登市露出了一線曙光！高虹安有罪無罪？台灣「蝙蝠俠」，已經給出了答案！

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