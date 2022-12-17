立法院司法法制委員會12月15日審議總統府預算，國民黨立委陳玉珍質詢總統府副秘書長黃重諺，是否為綠營網軍下指導棋？黃重諺解釋，之前擔任總統府發言人，手上的群組有500個，曾經一度高達1000個，有些是被拉進去，或者是工作上要協調。怪怪，黃發言人好忙！

1000個群組是什麼概念？一個群組有多少人、每天每群發多少訊息量、無論是否需要黃重諺處理訊息或知會、督導而已，都會是龐大的工作負荷，不過，每個人一天就是24小時，就算不吃不睡，實際能有多少工作時間？更何況出了群組之外，還有多少聯絡人需要私訊處理；就算是500個群組，恐怕每天也有上萬則訊息，這讓人擔心黃秘書長枵腹從公有沒有過勞問題？總統府的公務如此依賴社群功能，令人匪夷所思，是不是也應該檢討？

立委會關注這事，其實是因為有媒體報導綠營「高層」參與親綠側翼、網軍群組，而爆料的媒體出乎意料的是親綠色彩的《民報》，突然踢爆2020年總統大選的網軍群組對話紀錄、成員名單，包括「小英臉書LINE戰友團媒體資訊分享群組」，群組裡包括：黃重諺、民進黨副秘書長林鶴明、前黨主席特助洪耀南、立委林楚茵、王定宇等人。

令人疑惑的是爆料的是親綠媒體，時間又是2020大選，老實說想要截圖這麼久時間以前的群組對話內容，一定是有系統、長期、刻意的情蒐作為。2019年4月中旬，爭取民進黨總統提名的賴清德向媒體表示「籲請支持總統蔡英文的網軍停止對他攻擊」。對比時間序，難怪輿論指，這是挺賴媒體警告挺英網軍，這次不要再對賴清德參選黨主席輕舉妄動。此刻，黃重諺與他的1000個群組讓人陷入重重迷惑。

總統府核心幕僚的工作群組讓人大開眼界，黃重諺每天光是應付1000個群組的海量資訊，其他事情大概都別幹了。這又讓人想起2020年總統府一位副秘書長筆電被駭、「被遺失」，傳聞有「打賴小組」、「打中天新聞台小組」的漏網新聞，後者結果成真，前者呢？當事人「高升」調職，報案遺失的筆電無疾而終。只能說，總統府幕僚們好忙喔！

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※