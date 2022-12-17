大疫3年，眼看Omicron不斷變異，全世界除了大陸堅壁清野以外，其他地方不是門全開，就是開到某種程度，不過，關鍵是，大都是逐步放寬管制。

這是基本常識：每放開一步，感染者就會更多，所以要讓社會跟民眾可以預期，可以規劃，比如，一旦放開，感染者爆量，各種藥品跟防疫物資會被搶購，醫療會被擠兌，所以要逐步放開，讓社會可以逐步準備。

大陸在12月初，是從嚴格防疫突然放開的，這跟A4當然有關係，打亂了本來逐步有序，謹慎放開的計畫，也讓許多民眾一夜之間，買不到常備的感冒藥品，當然造成焦慮。一些專家說，新冠已經跟感冒無異了，還說應該把新冠改稱為「新冠感冒」，這可能是想要緩和民眾的焦慮，也可能是真心以為如此。這是某種程度的事實，但卻不是完整的事實。

如果流感是一個空手的惡棍，那麼，Omicron就約莫是10個、30個惡徒，甚至100個。因為不能只講重症率，而不講實際人數。中國香港、中國台灣，跟其他國家的Omicron病例跟死亡數，都是事實。

台灣往年，季節流感死亡人數，幾百個就覺得很多，台灣今年Omicron死亡數，到今天，1萬5000人上下，台灣每天下午2點公布疫情數字，在傳染高峰過了半年之後，仍然每天幾萬名感染，仍然每天幾十人死亡。

我們面對Omicron，不必恐慌，但也不能不面對真實。鼓吹放開的人，跟鼓吹輝瑞口服藥的人，是類似或是同類的人。這代表什麼意義？有各種可能性，但也許他們就是真心認同，覺得中國應該走美國的路，美國躺平，我們就得拿A4喊「不要核酸要尊嚴」，還有一些人陽了，以驕傲的口吻說，彷彿是跟上歐美的流行。

美國使盡洪荒之力，逼中國放開，當然是為美國謀福利，目的是多重的，包括操練一波顏革，練練手，為下一波做準備。但，美國藥品攻進中國14億人市場，這個作戰目標，也很重要。突然放開，藥品準備不及，人心惶恐，國際輿論果然開始又把中國形容成人間煉獄。

2020的武漢，說中國制度害人，之後中國清零，變成是中國制度壓迫人權，放開以後，又立刻變臉，說是中國無法控制疫情，如何如何，因為要創造需求。

作戰目標一，用輝瑞打頭陣，攻下中國醫療產業，輝瑞這不就來了？美國政府還假惺惺說，要援助中國醫療，火速來中國賣疫苗、賣藥，輿論、醫院、專家紛紛望輝瑞如大旱之望雲霓，操作輿論，

人家早就布好局了。

要輝瑞的跟說新冠是流感的，還同是一波人，自己不尷尬嗎？但，「不管，人家美國吃輝瑞口服藥，那我們也要」，「美國怎樣，就表示那是國際標準？」。明明中醫治療新冠3年，創下無人可以否認的絕佳療效，可是，歷史正在被扭曲，被掩蓋，只有滅了中醫中藥的正當性，14億人的醫療產業，才能被國際資本收割。

日本的龍角散，在兩岸四地的華人市場，獨霸一方，銷量長紅，大陸因為放開，也被搶購一空。他是一種藥，需要審核拿到藥證才可以賣，根據台灣核准的描述文字是：「龍角散不僅能迅速而有效地輔助人體內支氣管、咽喉的淨化能力，且能保護呼吸及發聲器官的機能，其藥性非常溫和」。宣傳文字則是「植物草本」、「護嗓」，呈現得非常高大上。但其實龍角散，根本就是中國的中藥方，成分只有4種：桔梗、遠志、甘草、杏仁。許多人可以一邊鄙視中藥，一邊崇拜的吃著龍角散，無縫銜接的精分著。但這種人，卻遍地都是，且不以為恥。

越是知識分子，越是以瞧不起中醫為榮，一邊吃中藥，還要罵中藥，關鍵是，龍角散是中國藥方， 甚至是中國產的藥材。但變成日本企業品牌以後，彷彿甩掉了「中國味」，才可以算高級，我對龍角散沒有任何意見，龍角散只是有關中醫的一個悲傷例子。

中醫中藥在大陸醫界，長期被忽略，被排擠，甚至被鄙夷；在輿論界，長期有人花錢花資源黑中醫。上海竟然還成立了「反中醫聯盟」。但中醫藥卻同時成為各國開發新藥，研究新治療方式的研究泉源，甚至用中藥方搶占專利，也所在多有。

屠呦呦研究中藥的青蒿素，得了諾貝爾獎，但中醫依然被排擠。中國人什麼時候，才能懂得中醫是何等的重寶？還是要等中醫藥在中國被殲滅了，中國醫療被資本壟斷控制了，中國得重金高價買外國藥品，然後不小心發現，原來昂貴的外國製藥，甚至外國療法，竟然是來自被我們棄之若敝屣的中醫？哀莫大於此。

（作者為作家）

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