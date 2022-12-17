大陸對我農漁和食品輸入禁令的話題，已經延燒一周，有「變」亦有「不變」。變的是近百商品自行註冊、補件，獲陸方通過而恢復出口，不變的是蔡政府依然斷言大陸對台打壓和歧視，更指控稱「認知作戰」。這本來是一件非政治性的兩岸事務性議題，但如今又變成了政治問題。

抗中保台害慘業者

政府不想解決問題，只想解決提出問題的人，執政將近7年的蔡政府已經徹底陷入誤區，「抗中保台」神聖光環如今降臨到鳳梨酥上，民進黨的鬼打牆可見一斑。陸方的註冊申報要求的確極為詳細、繁瑣，這的確是一個可以討論、反饋的問題。但畢竟是人家的規定、且適用於世界各國，如果業者因為嫌麻煩、隨意唬弄而喪失輸陸資格，當然要自己承擔責任；但如果是政府輔導無方、甚至故意造成業者申報失敗後倒打一耙，可謂居心叵測，令人民不寒而慄。

這一個星期的事實說明，有業者自行註冊後獲陸方准許進口，而經由政府推薦註冊的產品卻遭到對岸打槍，浮出一個巨大的問號：除了眾所周知的配方問題以外，經由政府推薦註冊的產品之所以卡關，是否因為「產地」或「廠商地址」等欄目填寫的是中華民國或台灣，才被陸方拒絕？換言之，蔡政府需要向公眾解釋清楚：陸方若一律要求我業者申報時，必須要使用「中國台灣」稱呼，否則就予以退件、暫停進口，如此一來，我方如何因應？是否有統一表述？

繞了一圈，問題又回到了最敏感的兩岸政治層面。依據蔡政府過往的表現，嘴巴上高喊抗議、打壓，行動上卻是睜隻眼閉隻眼。今年8月中共圍台軍演後，立即傳出對岸嚴格要求台灣出口貨品產地須標記「中國台灣」，蘋果公司更是明確要求供應商零組件產地標示應遵守大陸海關規定。當時經濟部回應說，如果廠商有需要，可以使用貼紙先改標，經濟部不會說認同但也不會反對。此後，鄭運鵬曾以「中國台灣」申請大陸專利曝光，經濟部長王美花也坦言「只能這樣」。

台灣本來屬於中國

不難發現，無論民進黨是否接受九二共識，大陸要求兩岸民間、經貿交往也要事無巨細地符合一中原則，從來都沒有改變過。對於這一點，民進黨政府相當清楚，從事兩岸貿易的台灣工商界以及所有在大陸經商、就業、發展的台灣人也心知肚明。這背後，多少有一種「雖不滿意，但可忍受」的無奈情緒。可別忘了，蔡總統口中的「中華民國台灣」，即便她有建構「中華民國是台灣」論述的用心，但不管是中文、還是英文縮寫，「中華民國台灣」和「中國台灣」有何實質區別？

同理，馬政府任內以「中華台北」參加世衛大會被民進黨百般刁難，蔡政府上任後卻翻臉說「沒有矮化」。現在台灣以「中華台北」出席的重要國際場合只剩下APEC，更被對岸要求以「中國台灣」自改商品標籤，網民以「統一教母」諷刺蔡總統，似乎一點不為過。不過，玩笑歸玩笑，中華民國本來就是中國，《中華民國憲法》是至今仍以全中國作為固有疆域的「中國憲法」，即便解嚴後的中華民國憲政體制，逐漸建立起兩岸是對等政治實體的法律架構，但台灣地區、大陸地區仍屬中華民國固有疆域，「中華民國台灣」本來就是「中國台灣」。

兩岸當然有意識形態、價值理念之爭，台灣人民的國際參與也值得珍惜和爭取，這也是為何1992年兩岸達成政治默契的可貴之處：雙方都認同自己是中國的一部分，各自對中國的稱謂秉持求同存異的理解，剩下的問題就讓時間來解決、交給下一代去處理。既然民進黨沒有能力、也沒有意願顛覆中華民國的憲政體制，蔡政府8年更是「主動」地將「中華民國台灣就是中國台灣」變成事實。

因此，不論是基於法理還是事實，台灣本來就是中國的一部分，所有與大陸有互動的企業也該思考，如果不接受「中國台灣」，繼續跟著民進黨抗中保台、搞一中一台，最後只能自嚐苦果。