前總統陳水扁近日收到一封來自台北市政府的信函，邀請他以「前市長」身分出席下屆市長就職典禮，這是過去24年來的第一次；而邀請者是蔣家後代蔣萬安。當台灣因朝野對立長年陷入撕裂困境的此刻，這紙信函，不啻為冷冽的政治環境注入一絲暖意，也讓看似無望的和解，出現不同的想像與可能。

蔣萬安規畫的小內閣名單，雖有展現世代交替的亮點，卻也藏不住人情壓力的包袱；在宮廷文化依然濃厚的國民黨，要如何求取微妙平衡，確屬不易。但從他邀請陳水扁「回娘家」的舉動，確能嗅出一股政治新銳，正嘗試改變僵固難解的政黨文化。

近年來，蔡政府以轉型正義之名強推「去蔣化」，但要論民進黨內最先推動這項政治工程的第一把手，非陳水扁莫屬。早在1996年的台北市長任內，將總統府前的介壽路改名，並拆了蔣緯國的別墅；當上總統後，再把中正紀念堂變更為民主紀念館，大門牌匾則從「大中至正」改成「自由廣場」。

也因爭議弊端纏身，扁卸任市長後，接續的馬英九、郝龍斌、柯文哲，或因好惡，或因壓力，每當市府重要慶典，扁總是被有志一同的刻意忽略。

但如今，蔣萬安主動邀請阿扁出席就職典禮，無論最終兩人是否真能出現破冰之握，但他願意跳開歷史恩怨、政黨競爭、個人情緒，對扁遞出橄欖枝；作為蔣家後代，以此方式消融陳水扁背後所代表的政治圖騰，隱隱可見其推動和解的思維脈絡。

無論這個善意最終是否只會是荒漠中的一滴水，但至少已讓人看見國民黨的中生代，正試圖重拾當年扁嘗試推動、最終卻功敗垂成的和解之路。