針對高齡海嘯，媒體與民間企業透過一千份有效問卷調查，發現高齡友善醫療、安全居住環境、長照費用負擔及長照申請門檻高等均為「高齡不友善」的痛點；台灣新任縣市長將於12月25日就職，已有屏東縣長率先允諾百日之內成立長照處，其他縣市的長照管理中心均為二級機關，是否忽視民眾對長照的需求、台灣高齡化急遽成長的速度。

國發會早已預估台灣將於2025年人口老化程度衝破20%，進入世界超高齡社會之列，目前雖僅為17.5%，但台北市、嘉義縣、雲林縣及南投縣等已超過20%，反而是目前已達19.43%、將晉升超高齡社會的屏東縣，新任的縣長周春米已允諾，上任百日之內成立長照處，這將是台灣第一個縣市將長照提升到一級機關，也代表首長對長照的關心度。

媒體調查分析 「高齡不友善」有八項痛點，如爬樓梯導致膝蓋不適，影響出門意願占9成1、住戶對都更或裝電梯意見不一占9成1等意見，高齡人口已達20.83%、為台灣最高齡化的城市的台北市，也是六都中住宅老態最嚴重的都市，老舊住宅一直是與長照、高齡連結在一起的問題。

根據內政部不動產平台數據，北市30年以上房屋高達7成，近半數屬於4至5層樓沒有電梯的公寓。台北市是名符其實的雙老都市─人口老，房子老。

市長當選人蔣萬安雖在選舉中提出長照三支箭政見，但並未針對老宅提出改善措施，老宅最大的問題就是沒有電梯，使得下肢無力、行動不便的長照被照顧者無法下樓出門，影響其就醫、與外界互動等機會，變成住在城市中的「偏鄉」民眾。

行政院雖已啟動「因應超高齡社會對策方案」，挹注1200億元，但政策執行分散在各局處，只要有一點窒礙難行之處，就無法推動，有錢也無法解決民眾之痛，是誰的責任。

目前6個直轄市及16個縣市，在中央長照2.0政策下，紛紛成立長照管理中心，除台南市是在社會局之下的二級機構，其他各縣市均屬於衛生局，台灣2025年將走入超高齡社會，高齡人口將超過460萬，高齡相關議題已經不是單一縣市問題，在地方自治下各縣市如何提升對長照的重視，走出具有地方特色的長照服務體系，以滿足民眾對長照及高齡友善的需求是當務之急。

提升長照行政機關為一級機關是可行之道，可增加預算編列、人員編制、獨立行使職權等，更可為當前長照2.0的困境找出地方突破解決之道，譬如：服務體系疊床架屋，延宕服務流程，造成民怨，如何簡化當前ABC服務流程、將B級虛擬化；照服人員不足，造成服務量能低落，民眾得不到服務，強化人才培育，建立地方證照、培訓深造、獎勵出國研修等制度，這些都需強有力的一級機關首長來推動。

長照不是光有錢、用口號就可解決民眾問題、滿足需求，長照須要有前瞻性的政策、行政力強的首長、簡化組織架構與服務流程、重視人才培育與專業形象、掌握照服人員及民眾意見、能機動修正政策，有政策科學訓練的首長是長照順利推展的要件。

（作者為認知症整合照護專家 、長照政策研究者）