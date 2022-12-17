從堅壁清野到開放共存，短短不到一個月內，大陸持續了近3年的高壓式抗疫政策急速轉彎。雖然官方的措辭是含蓄的「優化調整」，但社會的認知是「動態清零」已成強弩之末，大陸最終跟其他國家一樣不可避免地邁向了群體免疫。儘管民眾對此轉變並非完全沒有思想準備，但當疫情真正全面爆發時，不少人還是感到猝不及防，以至於無所適從。於是乎，輿論場上又開始眾說紛紜。有人言之鑿鑿，早知如此，何必當初。也有人痛心疾首，倉促開放，功虧一簣。因此，是時候談談大陸抗疫的得失了。

首先，不能因為大陸現在放棄了「動態清零」就否定過去3年抗疫的輝煌戰績。用央視旗下新媒體「玉淵譚天」的話來說，「一個人吃飯，當吃第三碗飯吃飽時，能說前兩碗飯沒有用，只吃第三碗飯就能飽嗎？」事實的確如此，近3年來，大陸以全球最嚴厲的防控舉措最大限度抵擋了Alpha、Beta、Gamma、Delta、Omicron等變異毒株的輪番衝擊。據世界衛生組織統計，2021年全球新冠肺炎死亡病例數約為350萬，而中國大陸的死亡病例數僅為2。在各國因疫情焦頭爛額之際，大陸人民似乎生活在世外桃源，經濟發展更是一枝獨秀，「動態清零」功不可沒！

《人民日報》在題為《三年抗疫，我們這樣同心走過》的頭版文章中也提到，大陸在抗疫3年後，終於「等到了新冠病毒毒力、致病力的下降，迎來了疫苗接種的普及和人民群眾健康意識的提升，贏得了抗擊疫情的主動」。這也從一個側面證明「動態清零」並非無功用。故而中共二十大報告才有底氣宣布，「我們堅持人民至上、生命至上，堅持動態清零不動搖，開展抗擊疫情人民戰爭、總體戰、阻擊戰，最大限度保護了人民生命安全和身體健康。」

其次，也不能因為大陸抗疫總體上卓有成效就迴避問題或者文過飾非。第一，大陸為了論證「動態清零」的合理性，不惜將其他國家的防疫政策一棍子打死，相當於變相恐嚇民眾，既不符合事實，也自縛了手腳。實際上，所謂「躺平」不代表無所作為，「清零」也不意味著可以為所欲為。他人的教訓當然要吸取，但經驗也要虛心學習。大陸抗疫3年已經雄辯地證明了中國特色社會主義的優越性，官媒再碎碎念防控措施「最經濟」「效果最好」就有點畫蛇添足了。

第二，作為最早控制住疫情的國家，大陸理應抓住寶貴的窗口期，在疫苗接種、藥物研發、醫療儲備等方面未雨綢繆，為後疫情時代的開放超前部署。然而，現狀卻是大陸竟然成為最後走出疫情的國家。民眾抗爭、政策丕變、各行其是、藥物短缺傶艭’p今的「優化」沒有被動因應的成分。作為一名小學生的家長，我更是切身體會到政策一天一變，缺少放開預案的後果。至於飽受詬病的「父愛式國家」對社會自治以及公民權利與自由的擠壓就不再贅述了。

最後，開放是大勢所趨，開弓沒有回頭箭。相信大陸一定能夠平穩度過如今的轉型和混亂期，早日回歸正常。