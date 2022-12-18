09 台灣學生超愛打工？

我剛來台灣就發現了，台灣學生很喜歡打工，學校內部設置了很多工讀崗位，走進圖書館就能看到招聘工讀的公告，再如很多手搖飲店、連鎖便利超商、加油站等都能看到學生服務的身影。

討論報告有人晚到，只要說「拍謝（抱歉），我在打工」，大家好像都能包容理解，甚至都不用說自己啥時候加入、啥時候完成任務，只要四個字，「我在打工」，就成了很有力的理由。

對此我一開始其實是不以為然的。再看到有同學逃學去打工，我更不懂了，這不是本末倒置嗎？

學費一學期六萬台幣，可不便宜耶，不應該把握機會多學點嗎，作為旁觀者，我想經濟條件許可下的大陸學生的想法可能會是：

如果有打工的資格跟能力，當然願意嘗試和學習，但不會讓打工占據大學階段的太多時間，因為這是吸收與學習的黃金時間，我們會願意投資自己來提升技能。

話說回來，也不是所有人都為打工翹課啦，台灣老一輩人告訴我，他們高中就出來打工了，送報紙、端盤子、自己支付自己的大學學費，幫忙家裡分擔，我覺得很了不起。

從另一個角度想，這是台灣學生比我懂事的地方，一部分的台灣學生不認為父母為自己承擔大學費用是理所當然的，這真的讓我很震撼，

因為我個人會覺得用父母的錢讀到畢業是正常的，因為我還是學生，甚至我現在讀到研究所了，拿不到獎學金，也是每個月向家裡伸手要學費跟生活費。

但是台灣年輕人願意打工，願意自己還學貸，對自己有擔當，這一點我深深地表示尊重跟佩服。

以上就是我觀察到的兩岸校園文化差異，有機會再聊更多吧。（《赴台就讀的校園文化衝擊》之六，全文完）（廖小花/台師大陸生）