能源危機、通貨膨脹、遊行示威、罷工抗爭，在新冠疫情和俄烏戰爭之後，在世界各國，形成一場完美的政治經濟風暴。反映在政治的意識型態，面對政經的重大挑戰，各國政府乏善可陳的政黨競爭，以及公民參與逐漸成為政治難題、而不是解決方案，政治和經濟邏輯的不同態樣，令人費解。此其中，近來最值得我們關切的當是美國總統拜登，處理工會罷工的強勢作為，以及其對於美國政治發展的重大影響。

在政治邏輯上，景氣不好，就不利於執政黨，並不是放諸四海而皆準。在歐洲，瑞典和義大利則演變成為政黨輪替，並「向右走」；但政治立場親俄的匈牙利和塞爾維亞的現任總統，都獲得大勝；積極斡旋於北約國家和俄羅斯之間的法國總統馬克宏，也有驚無險的順利連任。在南韓，親美、保守派的尹錫悅，於總統大選中勝出；而在美國，執政的民主黨在11月8日的期中選舉，參議院51：49雖然險勝，但卻失去了原本在眾議院的過半數優勢。對於12月9日可能的全國性罷工，參議院在12月1日以80：15通過，拜登總統簽署要求12個鐵路工會必須與資方進行協商的法案；政府以法令禁止工會「帶薪病假」的罷工，在資本主義的美國，是非常獨特的政治現實。

在經濟邏輯上，景氣不好，罷工愈多，進一步影響疫情後經濟復甦，惡性循環成為難解的政府夢魘。2022年的歲末寒冬，面臨嚴冬的能源通膨與物價上漲，進入冬季的歐洲各國街頭，愈來愈多的示威遊行和罷工抗爭。而由於英國10月的消費者物價指數年增率超過11％，是40年新高，迫使10萬名護理師在12月15日進行史無前例、具有象徵意義的「一日罷工」。遠在亞洲的南韓，公共運輸工會所屬的「貨運連帶本部」所發動的強悍罷工，從11月24日（西方）的感恩節開始，重創對外經貿港埠運輸的貨櫃車，影響國內經建的建築工地水泥車、以及運送石油到加油站的油槽車，引發南韓總統尹錫悅的強力抨擊。而更值得重視的還有，上半年，全美最大、位於加州的兩大港埠，碼頭和倉儲貨運相關工會的談判，以及美國聯邦政府介入勞資雙方的罷工協商；令人意外的是，雷同的情境，也見諸於12月來自鐵路運輸工會的提前預告罷工，以取得與資方和政府進行談判的籌碼。

從春季以來，到聖誕節之前，今年是國際政治的選舉大年。有南韓總統大選，有法國總統大選，也有美國的期中選舉。在民生物價高漲，人民口袋縮水的今時，最值得觀察的是美國。向來以支持工會權益著稱於世的拜登總統，今年全年面對海運和陸運相關工會陸陸續續的罷工，凸顯出他從政以來的最大困境。

在2020年總統大選險勝的拜登總統，儘管今年11月期中選舉在眾議院失去的席次，低於政學各界的預測，但工會問題，卻也成為除了年齡與精神狀態因素以外，拜登總統「工會喬」（Union Joe）連任的最大障礙。拜登總統與民主黨也逐漸和基層勞工的需求脫節，將勞工、特別是藍領勞工的傳統票倉，視之為「經營的標的群體」，而不是「效忠的自我群體」。也因此，對於資方和勞方而言，民主黨和共和黨與兩大政黨的政治人物，其實已經沒有什麼差別，都只是為了自己手上的選票。

有鑒於疫後重建的國際社會，適逢戰爭與通膨的完美風暴，歐美先進國家對於工會罷工的處理方式，大相逕庭。就短期而言，在歐洲人民透過罷工權利、表達不滿意見的同時，美國政府則是直接介入，而且是由向來支持工會的總統，簽署法案再經國會通過，以解決聖誕節之前對於民生經濟的負面影響。就中期而言，明年春天過後，民主黨和共和黨都要啟動2024年總統選舉的黨內初選，對於勞工選票的爭取，繼2016年和2020年後，民主黨的傳統優勢將愈來愈小。就長期而言，對於一向標榜「自由－民主－人權」的民主黨來說，如果無法提出改善普羅大眾和基層勞工的困頓生活，「價值至上」的政治口號，一次又一次的不再獲得藍領勞工的信任，勢必影響民主黨未來總統大選的版圖。