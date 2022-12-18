美國早年有句俗諺說:「年底大選結束之後，暴政就開始了!」，對於支持高虹安的人來說，此刻不啻是暴政的降臨。準新竹市長高虹安捲入詐領國會助理費案，現正交保候傳，司法審理結果雖未卜，然而因此事所生的政治寒蟬效應必將是「不分藍綠」。

原因出在於，高案所被揭露部分，恐是深植多時的國會助理運作生態，或許不見容於法律，卻是人性使然所必然產生的後遺症。

這套遊戲規則制定的背後，不免有幾分刻意製造「入人於罪」空間的意味，好讓掌握司法解釋權力與安排輿論議程的執政者，便於對國會議員和地方民代們實施「恐懼管理」。

隨著高案演進，國會助理運作生態的潘朵拉盒子硬生生地被撬開，未來，不僅僅是在野立委要小心態度，就連執政黨籍議員恐也要更加謹言慎行，才能不落得被同黨高層「祭旗」下場。

高虹安的處境堪憐與否或許立場有異，但不分藍綠的政治人物與支持者最好都應「哀矜勿喜」。畢竟有了「李眉蓁論文案」的前例，當政治人物論文的潘朵拉盒子被撬開後，當下個別政黨支持者不知蝴蝶效應之嚴重，仍然喜孜孜地議論點評一番，卻在兩年後的現在，讓林智堅與鄭文燦兩人痛失參選桃園市長與總統寶座的資格。

比起李眉蓁的補選市長失利，綠營在地方選舉大敗可謂損失慘重。此次高案如仍不記取教訓，反而一再搧風點火加油添醋，欲讓單純的司法案件變成政治新聞連續劇，藉此牟求政治利益者，則難保上述案例的慘痛教訓不會在明年總統大選時重演。

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