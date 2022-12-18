全世界總統中，韓國總統最忙。尹錫悅執政已有半年了，忙著清理前任政府5年遺留下來的一大堆「垃圾」。其中，嚴重的是清算司法人員問題。

新任總統尹錫悅本身就是「檢察官」。因此，他一貫堅持憲法與原則，不僅要把前總統文在寅和現任民主黨代表李在明的選舉弊案，向人民交代清楚，還要把扮演「忠狗」角色的政治司法人員全部揪出來，接受法律制裁。這也是達成政黨輪替的真正意義。

首先，不能不提法務部長曹國。曹國是國立首爾大學法律系教授，由於「抗日」受到文在寅青睞，可以說是文在寅的重要幕僚之一，在青瓦台擔任民情首席秘書。夫人鄭慶心則是私立東洋大學英語系教授，二人育有一兒一女。為了進大學和研究所走後門，利用特權製作偽造文件。

尹錫悅與法務部長韓東勳絕對不與非法妥協，一切依法偵辦。鄭慶心已判刑4年，正在牢房，曹國則已被起訴在案，每天跑去法院。不僅夫婦二人一起「坐牢」的日子，越來越近了，並且女兒碩士研究所和醫師資格統統被撤銷。

由文在寅任命的大法院院長金命洙任期至明年9月。然而，此人臉皮實在太厚，知道任期中檢察官拿他沒辦法。金命洙不僅安插自己人出任各地法院院長，並且分租官邸給女兒女婿，官邸成了外孫的遊樂園。涉嫌公器私用，已有多家市民團體提出控告。

前首爾中央地方檢察廳檢察長李成尹，現調降為司法訓練所研究委員。文在寅的慶熙大學法律系學弟，曾與文在寅「合作」擊退檢察總長尹錫悅失敗，並且將文在寅的弊案扣押，不移送法辦，結果，現在輪到自己面對法律制裁的命運。

當時，與李成尹一起吃香喝辣的檢察官多人已自行辭職或下放至偏遠地區地檢署吃冷飯。這些人忘掉自己的本分，靠攏一時的政權結果。換黨換人，由尹錫悅與國民之力黨上台，如今都成了人民批罵的對象。

台灣與韓國的司法情況大同小異。目前，台灣檢察官幾乎都是蔡英文和民進黨的代表。韓國人民關心的是，檢警不分政治色彩依法辦案，而不是看到民進黨的大官就怕怕，對待民進黨的立法委員就縮頭。一個國家的司法不正，象徵這個國家落後，讓人民「瞧不起」司法人員。

政黨輪替後的韓國確實令人刮目相看。尤其在媒體方面的變化，由首爾市政府出資的公營電視和廣播台，原先以廣播交通服務首爾市民，然而，在文在寅時代變色，成為政治新聞媒體，不僅扮演文在寅的傳聲筒，並且成了製作假新聞的工廠。近日，市政府決定停止支援後，節目主持人、名嘴金於俊等人自行宣布下台。

以上韓國活生生的現實告訴我們，一個國家的總統要正直、誠實對待人民，不是靠嘴巴只會選舉。尹錫悅沒有政治經驗，只有碩士學位，但是能獲得韓國人民的信賴，靠自己的守法與誠信。（作者為韓國昌信大學榮譽教授）

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