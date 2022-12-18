國際關係上有句老生常談但卻又無可非議的描述：沒有永遠的盟友，也沒有永遠的敵人，只有利益是永恆不變的。中美之間的競爭，尤其是相關第三方的決策也同樣在不斷印證這個道理。當前中國的外交更傾向於考量各方的利益，而美國的外交則桎梏於價值和意識形態。這使得全球局勢並沒有向美國政策圈所希望看到的方向發展。

為了應對通脹並說服沙特等主要產油國增加原油產量，拜登此前做了大量的努力，包括在幾個月前親自訪問中東，也批准了沙特向阿聯酋出售導彈防禦系統，可謂做了很大的讓步，給足了這些國家面子。可是，就在今年10月油價維持相對高位直接影響拜登支持率以及美國中期選舉的時候，「歐佩克+」居然宣佈減產200萬桶/日。這不僅會給俄羅斯帶來更高的收入還直接宣告拜登的中東行完全失敗。可以說，這樣的結果與拜登此前因為價值和意識形態議題和沙特王儲結了樑子不無關係。而另一方面，拜登政府的參謀團隊一直在宣揚追求與中國的競爭，要將精力放到亞太，不僅沒能讓亞太地區的國家感到安全感有所提升，還讓一些其他地區的國家（包括中東地區的國家）感到被拋棄。反觀中國當前在中東的外交，從簽協議到落地項目，從能源合作到更為複雜的生物、技術、製造業合作以及基礎設施建設等，這些扎扎實實的給參與各方都帶來利益的事情顯然更能讓大家覺得更可持續、關係更值得維護。

不僅是美國的「弱盟友」有這樣的想法，與美國有強關係的盟友同樣受到利益的驅動。德國在俄烏衝突的背景下可能是為了自保也可能是揣測美國不一定靠得住甚至可能想借危機發一筆軍火財，而再次和法國等國家一起尋求更為中立的外交自主空間。德國總理在新冠疫情發生三年之後成為了第一個訪華的西方發達國家領導人，顯然是看到了與中國修復關係「有利可圖」。德國的經濟結構意味著其與中國的經貿關係是非常核心的，而因為俄烏衝突，尤其是因此而產生的能源供給困難的情況下，穩住中國這個經濟引擎，維繫住德國和這個引擎的紐帶以便「搭車」同行，便成了對德國來說十分重要的訴求。而美方在歐洲做工作的重心依舊是軍事安全上希望盟友國家更多投入到挺烏抗俄的行動中，在高科技領域進行對中國的出口管制來圍堵中國，卻不曾想到這些操作並不一定是相關國家的核心訴求，甚至有可能會損害一些國家的利益。這也是為什麼，就連最近幾年一直與中國摩擦不斷的澳大利亞都願意探索將中澳關係帶回正軌 – 畢竟澳大利亞本來是想獲得美國這把保護傘，而並不想成為美國在印太競爭中的馬前卒。

中國和發展中國家的關係依舊是牢固的，而美國除了想鞏固與其他西方發達國家的關係外，同樣希望挖一挖中國的牆角。12月中旬在華盛頓召開的美非峰會便是拜登白宮的一次重要探索。拜登隆重邀請差不多50個非洲國家的領導人和代表與美國互動，且在峰會前就放風表示願意提議讓非盟成為G20的正式成員，讓G20成為G21以換取非洲國家配合美國行動。不過，美國依舊沒能照顧非洲國家的真實利益訴求。比如，沒有任何一位非洲領導人獲得了與拜登進行雙邊會晤的機會。這明擺著會讓很多非洲國家領導人感到美國並不在乎他們具體國家的事物及雙邊關係，而只是想把所有非洲國家作為一個整體拿來與中國競爭。本來這種重要的峰會是外交上的重要加分項，結果反倒讓非洲各國領導人們近距離地再次看到了美國對他們的冷落。而中國在過去的幾年裡，按照外國直接投資（FDI）的流量而言，已經超越了美國成為了對非洲大陸最大的投資者。中國也有越來越多的企業、個體赴非洲的不同國家去參與當地的建設、發展。而且中國人在自己的土地上務實、敢干、肯吃苦的作風在非洲大陸得到了很好的發揚與體現。一位美國外交官朋友之前跟我描述說不得不佩服中國人。他說之前非洲某國有塊地當地人想拿來種糧食，結果西方國家的專家跑去拿土壤做各種化驗進行各種論證，還是不確定這土地能有收成。結果中國的團隊一到就說「我們種種看嘛」，然後當年就獲得了大豐收。

去年的此時，拜登政府正在搞「民主峰會」，結果發現很多利益相關國並不是其眼中的「民主國家」，有的民主國家其民主程度也被認為是出現了劇烈的倒退。拜登政府本來希望能團結大多數國家的打算最終變成了讓很多美國潛在夥伴、盟友尷尬的活動 – 很顯然，美國在組織前期並沒有考慮到各方的利益，而純粹在靠意識形態推動峰會。2022年本來是「行動的一年」，參加峰會的各國本該在今年再次聚首分享成果的。結果第二屆峰會被一推再推，當前的目標是能在2023年的春天舉行，而且形式也改為了線上。可以看出，很多國家參加峰會並不是為了「民主」這個價值，而是在盤算自身的利益。我們當然應該去追求價值，沒有理想的世界黯淡無光，但從各主權國家的行為來看，尤其是在中美競爭的背景下的第三方的選擇來看，依舊只有永遠的利益。（作者為美國克里斯多夫紐波特大學政治科學系助理教授）

（本文來源《海外看世界》，授權中時新聞網刊登）

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