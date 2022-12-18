唐鳳宣傳「台灣雲市集服務」，跑到蚵仔麵線店示範點餐系統服務，外界譏諷數位部，放著正事不做，一味模仿市面上早有的UberEat和FoodPanda點餐平台。數位部喊冤，說「台灣雲市集服務」從300家資訊業者開發的雲端軟體中，篩選出能協助中小微企業迅速數位轉型的15類雲端管理軟體，線上點餐只是其中之一。

數位部尚未成立之前，類似點餐、約車的雲端管理軟體，早已百花齊放。數位部的「台灣雲市集服務」裡的15類軟體，也是300家民營業者開發的軟體中篩選出來的。自由經濟，市場競爭機制，何須數位部插手主導？國家動用龐大資源成立數位部，難道只是為了與民爭利，帶領特定廠商擴大市場？成立數位部，只為篩選民間開發的軟體，嫁接輔導，何需編列龐大預算與人力？政府真有心發展數位雲端軟體，何不乾脆成立主權基金，投資入股、甚至併購國內外一流的雲端軟體業者？

且看他山之石。2022世界盃足球賽冠亞軍之戰，18日晚開賽。超級巨星梅西領軍的阿根廷將對陣姆巴佩領軍的法國隊。梅西和姆巴佩都是巴黎聖日耳曼（PSG）的球星，PSG則是卡達主權基金投資的豪門足球隊。不論誰贏得了大力金盃，卡達都是最大的贏家。

卡達投資PSG，不知是不是仿效他國主權基金得的作法？當年，國民黨政府投資台積電的案例，應該啟發了許多國家的主權基金。無奈，後人不爭氣，一味賣股台積電，賣到外資比例超過71%，金母雞下的蛋早已進入國外投資者口袋裡！如今連矽盾都被強搬到美國去了！

發展數位雲端軟體系統，可以重走台積電的來時路嗎？時不我予，復以執政者的清廉與能力，不受信任與信賴，台積電的成功案例，卡達的他山之石，聊供茶餘飯後而已。

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