剛以高票當選連任、有藍營「空戰女神」之稱的國民黨台北市議員徐巧芯，日前表態將參選2024立委，並倡言黨內應加速「世代交替」的腳步，立即引來多位同黨青壯世代北市議員的跟進與呼應；相對地，首先將面臨直接挑戰的幾位同黨資深立委，則給了意在言外的「軟釘子」回應。一時之間，國民黨內彷彿掀起了一陣不大不小，目前看似戛然而止，但很快就會面臨考驗的權力風潮。

提拜登年紀 是反面教材

國民黨幾位已連霸選區多任的資深立委，在面臨來自黨內年輕新銳希望交替、接棒的呼聲時，他們的直接反應其實不難理解；其中最有意思的是，國民黨立院黨團總召、現年63歲的曾銘宗被問到此事，先表示誰能選得贏，就由誰選，接著立即反問「拜登幾歲你知道嗎？他還想連任」以此來力挺其資深同僚。

拜登今年剛好80足歲，作為當今世界第一強國的總統，這似乎是一個老驥奔騰、志在千里的顯例，但用在國民黨理應世代交替，讓整個黨年輕活化的當下，實在是一個不合時宜、違逆民意潮流的反諷。且不說美國人最稱道的總統是40歲出頭的甘乃迪，兩百多年來，美國也是50歲上下的總統人數超過60歲以上者；更何況美國現在的社會和媒體是如何嫌棄拜登的「類老人癡呆症」的？拿拜登用於現在求新求變的國民黨身上，根本就是一個反面教材。

這絕對不是歧視老年人，因為人都會從年輕逐漸變老，而且資深的老年政治人物能提供後進者成熟的看法與經驗，也應該心存敬重。反過來看，為什麼一定要拿美國來比？真要比現任政治領袖誰更老，前馬來西亞總理馬哈迪在93歲時回鍋此職，豈不更神？但這終究不是正常的現象，而且年輕化本就是趨勢，法國總統馬克宏、加拿大總理杜魯道，世界上年輕的領導人越來越多，不都是活生生的例子？

事實上，「世代交替」如新陳代謝一般，本就是現在進行式，新陳代謝不良反而會百病叢生。但當不是問題的問題卻成為要被呼籲、被要求時，無論是速度上或方式上出了差錯，當然就成了必須被解決的問題。姑且不論國民黨現在的黨員結構嚴重老化，已經與社會結構脫節，而且政黨形象低迷不佳，無法吸引年輕與中間選民；再加上，比起民進黨有計畫、有步驟地從各級議會循序漸進、培養新血交棒接班的情況，講究倫理、論資排輩的國民黨，其老化、僵化、醬缸化早已註定今日的窘狀。

老幹換新枝 重振新氣象

國民黨應該慶幸現在黨內新生代的「奪權」之舉，因為除了膽識與見識，更要有能力與能量，才能真正改變國民黨的形象，擴充中間和年輕族群選票、一新國民黨的政黨形象。唯有跳脫既有醬缸框架，讓國民黨持續保持競爭力，才有可能重返執政，帶領台灣回到正軌，為國家的長治久安、幸福未來注入創新的活力。

不妨反思國民黨內有多久已沒有這樣的蓬勃之氣？過去國民黨當然也有過世代交替的計畫，但在網路新時代，權力交棒與運作的成敗，已經不是由上而下的栽培賜予，而是由下而上拚出來的實績所決定的。如果藍營新生代的這些角色扶不起來，自然很快會自曝其短，相對地，若是他們有足夠的能量與創新力，黨內當然沒有理由、更無法擋得住這股力量。

說白了，國民黨內這次興起的世代交替呼聲，不應該被矮化成奪權或內訌，而應該視為一種理性且良性的反饋，資深者有責任建立公平的遊戲規則，並有雅量提攜後進，讓公平競爭成為黨內的政治文化，使黨內的新生代能合理出頭；新生代也應該尊重資深前輩建立的基礎與經驗，如此老幹新枝各得其所，才能使世代交替不致淪成權鬥，而能相輔相成。值此國民黨氣勢振起時刻，何不順勢進行世代交替的工程，也能讓人民對政黨輪替有所期待。

如今雙北兩個直轄市，侯友宜、蔣萬安的小內閣均可看到更多年輕世代的人才，加上民意戰場的選將輩出，新的政黨形象與戰鬥力、敏銳的民意掌握度，這絕對是藍營重返執政值得珍惜的希望。