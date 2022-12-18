民進黨九合一選舉慘敗，蔡英文辭去民進黨主席，同時宣布慰留行政院長蘇貞昌。此外，先由總統府宣示要改善民生、降低政黨對立、避免台海衝突；後又由鄭文燦召集民進黨檢討小組歸納敗選原因，直指「防疫」、「兵役」和「抖音」為三大「戰犯」。

如此的結論，被各界重批是隔靴搔癢，缺乏反省誠意。畢竟，這些「戰犯」都只是選戰的技術問題，歸根結柢還是民進黨操作意識型態，玩弄雙重標準，已令民眾感到厭倦，認為這些根本無助改善自己的生活。民進黨找出這些「戰犯」，只是為自己偏離民意找個替罪羊，盡顯對人民智慧的蔑視。

在距離總統大選只剩1年左右的當下，民進黨似乎打算一條路走到黑，死抱「反中」這張所謂的神主牌。以這回竟將敗選歸咎抖音，便可見其又想重啟借「資安」之名催化反中的操作，加上這兩年來關閉中天、強立《反滲透法》和正在醞釀的「數位中介服務法」，令不少出身綠營的人士也搖頭，質疑如果連抖音都怕，還談什麼民主自由？

更有甚者，曾經是蔡英文任陸委會主委期間通過的小三通，現也成了民進黨當局阻擋的目標。面對民間團體恢復小三通的呼聲，蘇貞昌竟說出「害怕大陸人來搶藥」的鬼話，不僅故意混淆焦點，還倒過來酸大陸疫情。然而，相比大陸堅持從嚴防疫3年，台灣因新冠肺炎確診死亡的比率遠超過大陸60倍，還有什麼臉嘲諷對岸？更何況，小三通造福的主要都是台灣人，這樣處心積慮為難來往兩岸的民眾，有意義嗎？

對民進黨來說，最大的意義大概就是重炒「反中牌」，寄望能藉此拉抬2024年大選的選情。從經驗上看，這似乎也有道理，畢竟2018年民進黨九合一選舉也是大敗，連高雄也都丟了，最後就靠反中牌顛覆局勢，結果開出蔡英文817萬空前高票連任的成績。民進黨吃定了民眾吃這一套，因此鐵了心就是要不擇手段，挑動兩岸對立了！

其實民進黨也是黔驢技窮，如果不繼續打反中牌，接下來的選戰都不知怎麼打了。但是，反中牌要能奏效，必然還須搭配美國在台海生事，加劇兩岸衝突的氛圍，如此才能販賣4年前那一套「亡國感」。可這麼一來，也可能弄巧成拙，反刺激民眾對戰爭的恐懼，對民進黨更加產生不信任感。

如同總統府和民進黨自己說的，民眾害怕台海開戰，年輕人不願延長兵役，都是造成這回綠營敗選的主因。經過裴洛西訪台後解放軍的圍島軍演，很多人開始覺得，戰爭已不再是那樣遙遠。當戰爭開始變得真實，人們也許仍相信民進黨「抗中」，但對於這樣做是否就能「保台」，卻畫上大大的問號。尤其美國給台灣開出的「抗中」方案，就是延長兵役，要台灣人自己上第一線去打仗，這對承平時期安於逸樂的年輕人，當然會用選票做出反彈。

如果今天真是為了保護人民的福祉，大家英勇從軍，自然值得稱頌。問題是，大陸明明已經釋出和解誠意，提出用協商解決內戰遺留的問題，兩岸中國人經由交流累積互信，逐步追求復歸統一，對人民有百利而無一害。將來一國兩制，台灣還是保持自己習慣的制度，除了政客不能再炒作反中騙取選票，美國不能再來兜售軍火、賺得暴利，對人民到底有何不好？

大陸持續發展壯大已是定局，中華民族復興進程更是勢不可擋。只剩1年半任期的蔡英文，實在應該仔細想想，自己要留下怎樣的歷史定位？有時一個轉念，是千古罪人還是時代偉人，就在須臾之間。看看不少深綠出身的台獨大老，也都在檯面上、檯面下尋求與大陸緩和，蔡英文真要堅持冥頑不靈？繼續把兩岸搞得緊繃對立，幫著美國玩火，自己難道就脫得了身？不怕被美國賣了嗎？（作者為新黨前主席）