雖說在蔡英文身旁蟄伏了兩年多，「曝光謹慎、莫逆主鱗」的拿捏已經有了功力，但賴清德宣布參選黨主席的時機，仍然看得到那股「隱忍不住」！依然洩漏了賴清德還是「同一個賴清德」。

也可以說賴清德有著一種「率直、熱情」，或者一股「火氣、衝動」，當年才會大咧咧地宣稱自己是台獨分子，並且直接挑戰蔡英文的連任。政壇上衡量政治人物「火候、斤兩、城府」的觀察，往往端看身旁「抬轎者」的喧嘩聲，最終支配了「坐轎者」多少舉棋落子的時機。

此前鄭文燦鎖定黨主席的動作積極，於是圍繞賴清德身邊的「勸進聲」猛烈不斷。最終賴清德決定，一方面「自行宣布參選」，一方面「致電蔡英文表達意願」。儘管即刻引來黨內一片叫好聲浪，包括了鄭文燦主動表達退讓與呼應，但賴清德「一時突進」的匆促痕跡明顯，並非謀定而後的布局出手！

事實上，至今無論綠營黨內黨外，都沒有人會輕易相信，蔡英文會輕易交出「黨內權力的主導地位」。可以兩年完全不讓媒體記者靠近的蔡英文，權力性格的「絕對孤高」，究竟是肇因蔡英文內心「畏懼論文門被揭發」，或者意志上全然敢於「漠視體制定義的運作」，這將決定著「蔡英文如何看待賴清德」，這個最核心本質的命題。

蔡英文會同樣認定「賴清德是2024唯一人選」嗎？當綠營大多正在將賴清德視為「唯一救世主」的同時，權力位階的實相卻是：「蔡英文才是賴清德的主子」！權力的最高支配者，既可以是「成就者」，也可以是「干預者、障礙者」。這也恰是為何，幾乎所有政治觀察分析，都將「行政院長蘇貞昌」的地位角色，視為蔡賴權力互動的觀察指標。

蘇貞昌至今依然「文風不動」！地方大選如此大敗，民意支持巨幅流失，而執政責任的行政團隊毫無異動，這已經意味著蘇貞昌完全是「政治布局的作用」。蘇貞昌每在的任何一天，都在繼續挑戰著基層民心的流失或者麻痺，而蔡英文選擇這樣的代價，究竟是為了什麼？

讓整個「蘇系」繼續吸吮著行政、國營事業的各種權力資源的同時，蔡英文的棋局是否一方面正在讓蘇貞昌成為箭靶，「承受、轉移敗選的究責」；另一方面正在耐心堅定地等待對她忠心耿耿、「失敗受傷」的英系中生代，「能熬過大眾苛責檢討的目光且重新雄起」，趕在賴清德的政治勢力真正坐實之前！

說到底，因為蔡英文從來不會是「散盡手中牌」的性格！她在李登輝身邊陪同看透台灣政壇起伏，熟悉內部操弄的謀略。而她手中確實還有陳建仁的主牌，鄭文燦修修補補也還可用，還有林右昌、潘孟安等副牌。蘇貞昌此刻當「Joker」（小丑）打出去，爭取一點整頓布局的時間；而賴清德搶著宣布競選黨主席，恰好證明了他依然還沒有真正「布局」的個性與能耐！

就聲勢上看來，賴清德此刻彷彿從此走向民進黨「千山我獨行」的政治大位，荒野上群獅讓道、森林裡百鳥覲見。可一旦剝開權力的骨骼，賴清德是「支配者」或者「被支配者」？英系人馬大量輸誠，餵養賴清德選黨主席的聲勢，可除了「聲勢」之外，賴清德到底真正擁有了什麼？顯然賴清德今後的登龍之路，真正的對手壓根還不是侯友宜。（作者為資深媒體人）