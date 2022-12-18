2019年民進黨舉行總統大選黨內初選時，賴清德就嘗試挑戰蔡英文位置，讓許多蔡英文死忠暗指賴清德「中共同路人」，賴清德臉書文章更是被許多這種留言攻占、洗版。蔡賴兩人的關係一直有傳出問題，甚至在本年9月分更被大陸的社交媒體網紅傳出蔡英文和賴清德在生日宴上「大打出手」的假訊息，可見外界對兩人的關係不是特別看好。

賴清德12月8日晚間正式宣布參選民進黨黨主席，除蔡英文本人和死忠沒有發聲外，立刻獲得民進黨內各派系民代力挺，賴清德現在要面對的不單是民進黨黨內和台灣人的反應，而是如何自理曾經講過的「台獨」言論。

賴清德在2017年立院答詢時表示，「我是主張台灣獨立的政治工作者，但也是務實的台獨主義者」，但外訪帛琉時卻強調「將延續蔡英文兩岸路線」言論，令外界解讀為賴清德對其「務實台獨工作者」立場出現微調。中共二十大今年通過黨章修正案決議，在涉台內容部分，將「堅決反對和遏制台獨」列入黨章，此舉動與大陸國防部近年指台獨就意味著戰爭的意思一樣。

賴清德有意在外訪時向外界表達軟化其「台灣獨立」主張，事實上是希望向美國和大陸測試反應，11月14日下午，習近平與拜登會面後，拜登再明確表示不支持「台灣獨立」。而中共10月分修改黨章已是明確向台灣的民進黨表明「台獨」是戰爭、是絕路，賴清德或其他有意的參選的綠營人士理應知曉軟化「台獨」立場或企圖以文字遊戲修辭過往的言行並不會令外界收起擔憂。

賴清德從政以來皆表明是「台獨」的「奉行者」，沒有「台獨」就沒有賴清德，從賴清德信誓旦旦的發言來看，賴清德即使現在急轉彎亦無助改變外界對其台獨的形象。

2014年身為台南市長的賴清德訪問上海時表示，台獨固然是民進黨的主張，但程序上會尊重台灣人民的決定。賴清德當時還表示希望大陸能讓不同的聲音，有機會充分溝通，相互理解、諒解達到和解。中共已經將反台獨列入黨章，明顯就是衝民進黨的台獨黨綱而來，所謂「諒解」根本不可能發生。賴清德在上海訪問時亦曾指因台灣人民選擇了民進黨執政，所以台獨是社會極大共識。賴清德這樣顛倒概念、胡亂歪曲台灣人的態度，亦證明了台獨可能只是賴清德的政治手段而非理念，不過現時已經根深蒂固，難以自拔，只能錯下去。

現在要觀察的是，民進黨黨內是否繼續放任賴清德觸動大陸和美國的底線，另外就是要觀察大陸對已經列入黨章的反台獨行動。至於賴清德如何對自己台獨言論的自圓其說、演譯修飾，其實已經不太重要。（作者為深圳大學港澳及國際問題研究中心兼任研究員）