美國參眾兩院通過《2023國防授權法案》（NDAA），拜登總統將簽署完成立法，台灣媒體連日大幅報導，美國將在5年內對台無償軍援100億美元，及20億美元「外國軍事融資」直接貸款，外交部回應，「挺台的質與量達到歷史新高」。但美國的援助有先決條件，未來實際執行充滿不確定性；最重要是，台海安全不會因NDAA而有根本改變，台灣仍須面對「避戰」、「備戰」兩大課題。

要提升自我防衛決心

美國國會通過挺台法案，有助於強化美台雙邊關係及台灣國防，但過度的渲染或解讀，反而會導致誤判，特別是媒體並未完整披露法案細節。首先，條文規定2023-2027年，每年可提供台灣「高達」20億美元的軍援，換言之20億是天花板，有向下調整空間；其次，這項軍援須經由國務卿諮商國防部長，確認台灣有增加國防支出後方可執行，這些條文賦予行政部門相當的裁量權與自主權，軍援的具體項目也由行政部門主導。

再探討美國的政治運作，NDAA主要是匡列國防計畫項目與最高預算額度，實際撥款屬於「撥款委員會」職掌，據報導，已有民主黨議員對於高達100億美元的無償軍援持保留態度，未來執行過程仍有變數存在，國會、國務院、國防部與白宮勢必要有所妥協。

美國對台政策脫離不了美中戰略競爭，在拜習第一次實體對話後，雙方對彼此的紅線與護欄已有更深刻了解，並達成負責任管理戰略競爭，有效管控風險，避免轉變為衝突的諒解。這次NDAA立法是納入「台灣政策法」部分條文及「台灣增強韌性法案」，許多刺激性文字如：台灣是美國重要戰略資產、在中國對台「侵略顯著升級」情況下實施制裁，或賦予台灣「主要非北約盟國」地位都被排除在外，拜登政府顯然不希望好不容易穩定下來的美中關係，因國會挺台立法再掀波瀾。

就台海安全形勢而言，NDAA的台灣條款主要目標在強化台灣國防，提升威懾中共力量，其時間點與中共在2027年完成武力犯台準備有密切關聯，但以目前兩岸軍力懸殊，單憑5年100億美元的軍援以及美國對台灣的安全承諾，仍不足以嚇阻中共完成統一的目標。

選票考量 不敢延長兵役

在眾院通過NDAA後，中共外交部立即表達「堅決反對」立場，並要求刪除法案中的涉華消極內容，停止打「台灣牌」，停止美台軍事聯繫，以免進一步損害中美關係。部分美國學者考慮美中關係，主張維持威懾態勢，但不要過度強調威脅論，以免中方誤判美國戰略意圖。NDAA以「純軍事」、加強軍備手段處理台灣問題，未考慮中美台三方以和平解決歧見與爭議的可能性。可幸的是，未來法案終究由行政部門執行，國會負責監督，實際發展應可控。

無論美國態度與政策如何，防衛台灣的責任終究在自己，九合一選舉後，美國在台協會台北辦事處長孫曉雅表示，雖然避戰是所有人的共同責任，但唯有具備自我防衛能力，才能嚇阻與避免戰爭，換而言之，避戰同時備戰是台灣唯二道路，挺台的NDAA也立下台灣須增加國防預算的要件。

但民進黨政府一味操作抗中保台，加深兩岸敵意，對加強國防卻躊躇徘徊，最根本的義務役役期由現行的4個月延長到1年，由於選票考量，不斷出現變數、雜音，甚至上演總統府打臉國防部的荒唐現象。

NDAA在拜登簽署後將正式生效，象徵美台軍事合作的里程碑，台灣須展現提升自我防衛的決心，才可能爭取到最高額、最有效的軍援。但以過去美國對台軍售及雙方軍務互動完全由美方主導，美國積壓高達190億美元的對台軍售，外交部與國防部束手無策來看，能否掌握美國支持台灣的契機，改善台灣安全環境，是民進黨政府真正的考驗。