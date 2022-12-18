前中山科學研究院院長龔家政今年接受中研院近代史研究所12次訪談，出版《龔家政先生訪問紀錄》，書中首度曝光各型飛彈研發的感人故事，但也談到中科院的沉痾，雖只是點到為止，但也值得2024年選出的下任政府細究。

書中指出，中科院當年為了更換國軍通訊設備老舊的問題，研發37A跳頻無線通信機，整個標案是70多億元，採限制性招標。龔家政回憶說，當時有兩家廠商競爭，其中一家事先就吸收一半中科院相關的研發同仁到他們公司。競標過程中，先用暗招，四處造謠說龔收了另一家多少好處，流言滿天飛，以為龔會為了撇清而讓他們得標，之後還透過一位立委請龔過去，擺明了就是要關說。

龔家政說，他被請到一間小小的會議室，在座除了立委本人，還有一位看起來明顯就是黑道人士。龔說，如果是暗中交易、私相授受，他要向國防部報告撤銷此案，建議國軍不要這個通信機。該立委聽了非常生氣，龔離開後，人還沒回到中科院，龔就接到消息說這位立委打電話給國防部長了。

書中還說，某立委勾結廠商的貪婪是無所不用其極的，某標案開口向龔要評審委員名單，龔說這是機密不能外漏，沒想到他們第二天就拿到評審名單的影印本，且是由中科院所傳真過去的，包括底價等資訊也赫然在列，就是有同仁監守自盜。

此外，書中指出，他離開中科院6年多後，中科院改制行政法人，他重返擔任董事，發現院內許多計畫一拖再拖，也沒有外部的審查，以致有些計畫草草結案，有些耗資上百億的前瞻計畫，聲稱其研發成果將有上百件的關鍵技術，夸夸其談，計畫寫得煞有其事，其實只不過是先進國家「車尾燈」的模仿，做出來的東西產業界都用不上，因為其設計或採購的模組涉及侵犯他國智慧財產權，產品無法外銷。

而在軍事用途的所謂成果，卻因各計畫各有山頭，互不相干，缺乏有效整合，形成很大的浪費。一些前瞻計畫毫無高瞻遠矚的格局，反而讓那些毫無榮譽感和使命感的人有機可乘，有利可圖。

書中還指出，中科院轉型後積極參與國外的國防軍品展，企圖推動軍品外銷，但卻沒有國際行銷經驗，成效不彰。再者，中科院生產的可供售軍品成本很高，加上國軍是唯一使用單位，產品成熟度及後勤支援維修等都有很大的改進空間，國際競爭力薄弱。

龔說，台灣因市場小，沒有真正具有規模的國防產業願意配合，在高不成低不就的狀況下，外銷市場實在很有限。中科院年年赴國外參展，但是只有很少數成交，多半是賠本賤售做績效，也沒後續，這樣的外銷策略有何實質意義？