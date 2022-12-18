因應中國所帶來的地緣政治挑戰，美國加速部署，不僅國務院啟動「中國協調辦公室」，以更有效率地處理中國相關事務，美國也藉由軍援台灣、派官員來台「學習」，將台灣更深度地綁進美國抗中的防衛系統，台灣幫美國打「代理人戰爭」的可能性越來越升高。

近日美國國務院宣布新設「中國協調辦公室」，藉以整合國務院上下各個跨區域、跨領域和中國相關單位的訊息，並負責中國政策的發展和執行。此辦公室將取代先前亞太局下的「中國協調處」，規模約有60至70人，由亞太副助卿華自強帶領。因其跨單位的任務編組型態與充沛的人員編制，使其成為劍指中國的針對性組織，而引起外界廣泛的關注。

其實美國國務院亞太局的前身就是「中國事務處」，足證在亞太地緣政治上美國自始即以中國為重。俟因亞太各國力量的崛起與區域關係的多元化與複雜化，國務院才將「中國事務處」改組擴大為亞太局，中國事務則由中國協調處負責。此次再度改組為「中國協調辦公室」，雖仍由亞太副助卿華自強兼任協調官，但其層級已超越以往架構，成為國務院下跨局處的任務編組單位，顯見美國政府統整外交資源，全力因應中國崛起的決心。

倘若再由人事安排進一步分析，也可看出未來「中國協調辦公室」的主要任務之一就是處理台海爭議與衝突。兼任協調官的華自強也同時兼管亞太局下的「台灣協調處」，兩塊招牌，一批人馬，未來台海有事，不至於因內部機構對立而唱雙簧，反映出美國政府的未雨綢繆。

另外，日前美國參議院繼眾議院之後通過《2023年度國防授權法案》，授權未來5年提供台灣100億美元無償軍援，另加20億美元的軍事貸款，還推動「台灣學人計畫」，提供包含聯邦政府官員等符合資格的美國公民來台學習中文、人文歷史、政治環境、美國與印太區域關係等科目，並到我國立法院、政府部門工作，最長2年。

上述法案無疑是美國預謀「代理人戰爭」的前奏，而獲派長期駐台的官員主要來自美國聯邦政府的經濟、安全及軍事等有關部門。他們的角色不可能只是花費美國政府大量公帑來台「學習」，更重要的角色功能恐怕在於深度介入中華民國政府的運作，以遂行美國政府的意志。

在美國圍堵中國的第一島鏈上，美國分別與韓國、菲律賓簽定共同防禦條約，與日本簽定安保條約，然而台美之間的共同防禦條約則早因中美建交而失效。面對美國海上馬其諾防線的缺口，此次美國國會通過《國防授權法案》有關軍援台灣的條款，在一定程度上讓美國獲得填補缺口的機會，雖然其國內法的效力並不等同盟邦之間的軍事共同防禦條約，但若加上外交與經濟上的資源整合與戰略競爭，其因應中美間總體戰爭的條件也就更加成熟與完備。

處於中美大國博弈夾縫中的台灣，又當如何面對越來越險峻的台海局勢？在美國國會通過《國防授權法案》以及國務院藉由組織調整而加大圍堵中國的力道後，民進黨政府親美的一面倒政策，究竟是確保台灣的安全還是帶來更多的危險？蔡政府若坐視台灣被綁進美國抗中的防衛系統，不僅將台灣降格為接受美國保護的「準殖民地」，恐怕還將引火自焚，成為另一個替美國打代理戰爭的烏克蘭。

（作者為佛光大學公共事務學系、未來與樂活產業學系合聘教授、台灣對外關係研究暨發展協會理事長）