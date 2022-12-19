大部分人終其一生，就是努力活成一個平凡人。每個平凡人，都可圈可點。澳門蓮花衛視系列報導《台灣同胞 澳門情緣》第2季中的五位平凡的台灣同胞，用熱情、汗水和智慧在澳門成就一片天。讓我們一起聆聽這他們的故事。

●李明亮：努力把生活過成自己喜歡的樣子

「其實我母親是我和太太的媒人。在台灣的時候我母親很喜歡翡翠，機緣巧合下母親帶我到她常光顧的翡翠店，認識了我現在的太太嘉儀。婚後太太想回澳門發展，我就隨太太，畢竟她去哪我就跟著去哪，所以說，我是『嫁到』澳門來的。」李明亮如是說。

從台灣到澳門，李明亮找到了生活的樂趣、工作的價值。他沉浸在自己的世界裡，朝夕和石頭、木頭、香料、酒精打交道，用慢時間品味這個世界的節奏。李明亮說，身邊還有很多有趣的事，值得他去探尋摸索，就像自釀的酒一樣，永遠不知道下一口是什麼味道。

●陳和恭：我的工作就是幫企業少走彎路

畢業於台灣科技大學MBA的陳和恭，有一份漂亮的履歷，他曾在全球百強企業的電子商務部門擔任系統開發工程師。

2008年至2012年期間，陳和恭從一名普通工程師躍升為電子商務部門營銷副總監，他敏銳洞察到以用戶為主導的內容營銷，將成為未來10年新媒體推廣的主流趨勢。

在考察了澳門企業的經營狀況後，陳和恭發現，澳門中小企業主普遍不瞭解新媒體的互聯網推廣模式, 澳門市場亦缺乏這領域的的專業公司，於是他毅然決然在澳門成立「新澳美廣告設計有限公司」，乘電子商務的東風捷足先登。

「截至目前，我們在澳門服務的企業超過200家，幫助許多澳門企業由一間小店面擴展至多間分店，從即將倒閉到扭虧為盈。」陳和恭說，未來，希望能幫助更多的澳門企業打造自有的本土品牌,協助澳門企業透過新媒體與電子商務,將澳門的品牌營銷至內地市場。

●藍崇倫：沒有信任就做不好醫生

「生活久了，就想出去看看。」當藍崇倫從台灣嘉義大學獸醫學院畢業，在教學醫院工作了4年之後，一個簡單的起心動念，促使他來到澳門。

經過九年的行醫，今天的藍崇倫已經是「澳門動物生命獸醫診所」最資深的醫生之一。從2013年來澳門時的職場小白，到今天成為同伴的師兄，藍崇倫用九年的努力完成自我蛻變，但凡有機會，他就擇機學習進修，自我提升。

當初，藍崇倫只是想來澳門看看，沒想到，這一看就是九個年頭。在澳門，藍崇倫找到自己的價值，他將九年的收穫與台灣的師弟師妹們分享，還前後介紹了十幾位師弟師妹跟隨他的腳步，來澳門發展。每逢節假日，一幫來自台灣的年輕人聚在一起，交流業務、暢談生活，澳門已然是他們的第二個家。

●劉丁己：在現實中尋找大學之道

2006年，劉丁己從北京大學光華管理學院博士畢業後來到了澳門，之後入職澳門大學。問診澳門中小企項目開始於2014年，每週針對當下澳門經濟與中小企出現的棘手問題，撰寫營銷管理與財經文章對症下藥，提出切實可行的解決方案。

這些年來，劉丁己的人生曲線跳躍式向前：台灣外商咨詢公司做管理顧問，北京長江商學院擔任研究員，澳門大學教授，被澳門特區政府委任為「經濟發展委員會」委員，香港上市公司獨立董事……劉丁己反覆強調，感謝一路支持與栽培的領導、長輩、好友和同事，自己只是勤勤懇懇地做好分內事罷了。

「常常會碰到親友問，大陸的經濟社會發展怎麼樣？大陸同胞好不好相處等等問題。」劉丁己說，世界上沒有一個地方是絕對完美，每個地方都會有些不太合理的缺失，或是讓人不太能接受的部分。「如果能放下成見，細心體會、觀察與思考，相信我們就會有新的看法與體會。」

●林郁汶：收穫澳門3.0

從台灣考入澳門大學，林郁汶並沒有太多事先的心理準備，以至於剛上大一那段期間，曾有背井離鄉的疏離感。不過很快，Infinite咖啡廳填補了她內心的空缺。林郁汶說，她在澳門大學結識的大部分同學都是在Infinite認識的，這裡一度是她心靈的港灣。

熟悉了澳大的校園生活之後，林郁汶又找到了另一個學習的好去處——圖書館，她可以一整天泡在圖書館，看完一本又一本的書。林郁汶說，由於兩岸教育的差異，跟大陸同學相比，自己的起點不算高，因此她一天只睡6小時，拚命學，最大願望就是希望圖書館能24小時不打烊。

三年疫情打亂了許多人的生活節奏，尤其是在校大學生們。大一聖誕放假的時候，有山東同學問林郁汶，是否願意跟她一起回老家山東看看。林郁汶欣然接受，便和山東同學一起到了煙台。也就是從這一小步開始，林郁汶開啟了逛內地的模式。每逢寒暑假或聖誕節，熱情好客的同學們就邀請林郁汶跟著她們一起回家看看——湖南、上海、昆明，還隨同澳台青年交流促進會奔赴北京。

最讓林郁汶津津樂道的一次出行，是今年她和澳大武術隊的同學一起前往浙江舟山，在衝浪店當義工。這是一群熱愛大海的自由心靈，來自內地和台灣的教練及義工們朝夕相處了三周。簡單的生活被豐富填滿，林郁汶說這是她最嚮往的生活，能自由呼吸大海的氣息。

回到學校，重新回到三點一線的生活，學習依舊，生活依舊，但林郁汶知道，她的內心有了些微的變化。她惦記著什麼時候還能回到舟山去當義工、洗衝浪板；她想和教練同伴再去追日看朝霞；她回味夏日夜光下，樓頂陽台傳出的彈琴和歌唱……

四年澳大學習很快要結束，林郁汶的夢想在排隊，無論是玄奧的「腦科學」，還是歡愉的衝浪板，她期待能從Macau3.0再提升到Macau4.0。

（本文來源：中國台灣網，原題：《台灣同胞的「澳門情緣」：用熱情、汗水和智慧成就一片天》，編輯/尹賽楠 審校/齊曉靖）