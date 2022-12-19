今天我要向讀者朋友們推薦一位美國網紅Cyrus Jansen，此人1983年出生在美國佛州，2006年畢業於佛羅里達州立大學商學院，在學校時是該校高爾夫球校隊；那個時候，正是高爾夫球在中國大陸蓬勃發展的時期，因緣巧合，在朋友師長的鼓勵之下，隻身來到中國上海教練高爾夫球，兩年後就升任為上海國際高爾夫俱樂部總教頭。2013年，由於換工作的原因轉到香港，他更上層樓，當上了i3 sport 的總經理。十年在中國的時間，他從一句中國話都不會講，變得能說一口流利的普通話，並且娶到一位中國老婆，生了三個孩子；更有趣的是，他也入鄉隨「俗」，變成了一個「妻管嚴」，凡事都聽從老婆的意見，老婆建議他將自己的中文名字「賽瑞斯」改成「王德中」，「王」是老婆的姓，「德」是由於自己是德裔，「中」表示自己對中國文化的熱愛，他都照辦了，有朋友開玩笑，說他是「倒插門」，他也不在意，他的三個孩子的姓氏都用複姓 「Wong Jansen 」，讓孩子們都會以自己的中國血統為傲⋯⋯。

2016年，王德中全家由香港搬遷到加拿大溫哥華，開始了自己的事業，他開辦了一家顧問公司，為北美和亞洲地區的商業合作做諮詢服務；老婆也有她自己的化妝品公司，其樂融融⋯⋯。

王德中在很早以前，就有自己一家人的視頻日誌，直到兩年多前，眼看中美兩國關係日漸緊張，憂心忡忡，覺得自己有責任，不要讓這種緊張關係繼續升級，於是下海做起了「網紅」，為廣大的美國人和西方人「傳道，授業，解惑」，來消除他們對中國政治體制的誤解，在他的 YouTube 視頻平台中，最強調的一句台詞就是「美國是一個好國家，中國也是一個好國家，如果我們能想辦法讓這兩個國家一起合作的話，那全世界都會贏」⋯⋯，大哉斯言！他的呼喚，漸漸引起許多人的關注和共鳴，他的粉絲由剛開始的時候寥寥無幾，到現在的百萬大軍，王德中的影響力越來越大，成為TED、各類智庫以及大學競相邀請的主題演講嘉賓（keynote speaker)，名利雙收，真是善有善報。

筆者大概是一年多前才發現王德中的視頻，他的視頻時間大概都是十分鐘左右，不會造成觀眾的疲憊感；他口齒清晰，條理分明，用詞簡練，加上他事先準備的許多檔案資料圖表及內容有關的照片，使觀眾容易瞭解他的講話內容，非常有説服力。（讀者如果對他有興趣，可以上網查詢 Cyrus Jansen 的資料及訂閲他的視頻）。

以下就是他前不久在YouTube 上的一個視頻，「10 Shocking Things Xi Jinping Has Done」 （習近平的十大驚人成就），從這個視頻，可以看出他的製作水準，筆者將它簡譯如下：

中國政府已經公佈了新的政治局常委名單，習近平將繼續擔任未來五年的國家主席已成定局，西方世界輿論當然會發表許多對習的負面評價；回顧十年前，中國正處於風雨飄搖的時候，貪污腐化，民怨沸騰，由於習的雷厲風行，大力反腐，中國才能回復元氣，所以習繼續領導中國，對於中國來說，未嘗不是一件好事！

與西方媒體的負面報導恰恰相反，習近平掌權之後，他為中國做出了以下十項貢獻：

1，China has doubled its GDP; 2012年至2021 十年間，中國GDP 從8.53萬億增加到17.7萬億，使許多中國人進入了中產階級，要讓更多的中國人過上好生活，也將是習今後的施政目標。

2，China has solidified itself a manufacturing hub of the world；中國已經成為了世界工業生產中心，從過去的低端玩具成衣，到現在的高端電子產品，我們日常生活用品許多都來自中國，據統計數據顯示，中國的工業生產總值已經超過世界工業生產總值的百分之三十。

3，China builds an incredible high tech industry ；2012年以前，中國很少有拿得出像樣的高科技產業，但過去十年，中國不但有了智能手機、太陽光電、電動汽車等高科技，而且還在這些高科技產業當中佔據著主導地位。

4，China has led the world in poverty alleviation ；2012 年前，中國約有十億人的年收入不到四千人民幣，屬於赤貧標準，如今這樣的人群完全不復存在，中國扶貧攻堅政策的勝利，讓全世界耳目一新。

5，China has led the world in pollution reduction ；2007年我剛到中國，那時的中國空氣污染的程度，真的令人窒息，但過去十年，中國在清潔能源開發方面，其投資、生產、使用都是全球第一，成了世界排汚減碳的楷模！

6，China has built the world’s largest trade network；習近平的「一帶一路」政策是中國外交路線圖的主軸，如今有四十九個國家參與其中，佔全球人口數量的60%，中國還協助一帶一路的伙伴們，加強其基礎建設，成為了真正的美麗風景線。

7，China has become a military superpower；中國如今已經和美國並駕齊驅，成為全球最具威力的兩大軍事強權，我深深為這兩個偉大的國家驕傲。中國的軍事實力，完全是為了自衛，讓一切外國惡勢力對中國不敢輕舉妄動！

8，China has built the world’s best transportation network；2008以前，中國只有幾條高速公路和鐵路，而過去十幾年完成了南北縱橫的高速鐵路和公路運輸系統，使巨大的中國能夠四通八達，同時候，中國在各大城市也建起了高速交通網，全球兩百多個有地鐵系統的大都市，有一半在中國。據說有一種CRRC 的高速鐵路列車，時速高達六百公里，將於2025年開始運行。

9，China will dominate the future space ；美國一直都是太空玩家，在太空建起了國際空間站，但在2031年，這個國際空間站就要停擺了，而現在，中國卻剛建成了自己的太空站，2031年之後，中國將成為世界唯一有太空站的國家，將掌握太空科技發展的話語權，自然不在話下。

10，China is producing more educated citizens；過去十年，中國大學生增加了一倍，高科技的研究人員也有成倍的增加，全球有關人工智能及其他高科技的學術論文，由中國學者發表的佔了全世界的27%。

以上是過去十年，中國在習近平領導下創造的驚人成績，難怪海內海外的華人都以中國為傲；為了平衡我演講的內容，我不能在此只説中國的好，我在此也要談一談未來五年，習近平將遇到的挑戰：

1，China is facing a severely aging population ；中國面臨一個非常嚴重的人口老化的問題。

2，China has one of the fastest declining birth rates；中國是生育率最低的國家之一。

3，China’s falling property sector ；房地產市場佔中國GDP 的29%，而近兩年來房地產一蹶不振，為中國經濟鳴起了警鐘⋯⋯。

4，Future growth prospects ；隨著全球經濟成長放緩，中國未來經濟成長率將降低，是極其可能的走向，大學生就業，也將是中國面臨的巨大問題。

5，Zero Covid；病毒清零的政策，可能會對經濟造成進一步的負面影響。

6，Rising tension with the west；與西方社會的緊張關係會加劇。兩年多前，我建立了這個平台，目的是想要緩和美中之間的緊張關係，而今兩國關係卻越來越嚴峻，確實令人失望，但我們不能灰心喪氣，前面的路是崎嶇的，我呼籲全世界的有識之士，好好認識中國，為了世界繁榮發展，我們要共同努力，一起來解決美中之間的這個難題⋯⋯。

（作者為中美論譠社理事）

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