今天我要向讀者朋友們推薦一位美國網紅Cyrus Jansen,此人1983年出生在美國佛州,2006年畢業於佛羅里達州立大學商學院,在學校時是該校高爾夫球校隊;那個時候,正是高爾夫球在中國大陸蓬勃發展的時期,因緣巧合,在朋友師長的鼓勵之下,隻身來到中國上海教練高爾夫球,兩年後就升任為上海國際高爾夫俱樂部總教頭。2013年,由於換工作的原因轉到香港,他更上層樓,當上了i3 sport 的總經理。十年在中國的時間,他從一句中國話都不會講,變得能說一口流利的普通話,並且娶到一位中國老婆,生了三個孩子;更有趣的是,他也入鄉隨「俗」,變成了一個「妻管嚴」,凡事都聽從老婆的意見,老婆建議他將自己的中文名字「賽瑞斯」改成「王德中」,「王」是老婆的姓,「德」是由於自己是德裔,「中」表示自己對中國文化的熱愛,他都照辦了,有朋友開玩笑,說他是「倒插門」,他也不在意,他的三個孩子的姓氏都用複姓 「Wong Jansen 」,讓孩子們都會以自己的中國血統為傲⋯⋯。

2016年,王德中全家由香港搬遷到加拿大溫哥華,開始了自己的事業,他開辦了一家顧問公司,為北美和亞洲地區的商業合作做諮詢服務;老婆也有她自己的化妝品公司,其樂融融⋯⋯。

王德中在很早以前,就有自己一家人的視頻日誌,直到兩年多前,眼看中美兩國關係日漸緊張,憂心忡忡,覺得自己有責任,不要讓這種緊張關係繼續升級,於是下海做起了「網紅」,為廣大的美國人和西方人「傳道,授業,解惑」,來消除他們對中國政治體制的誤解,在他的 YouTube 視頻平台中,最強調的一句台詞就是「美國是一個好國家,中國也是一個好國家,如果我們能想辦法讓這兩個國家一起合作的話,那全世界都會贏」⋯⋯,大哉斯言!他的呼喚,漸漸引起許多人的關注和共鳴,他的粉絲由剛開始的時候寥寥無幾,到現在的百萬大軍,王德中的影響力越來越大,成為TED、各類智庫以及大學競相邀請的主題演講嘉賓(keynote speaker),名利雙收,真是善有善報。

筆者大概是一年多前才發現王德中的視頻,他的視頻時間大概都是十分鐘左右,不會造成觀眾的疲憊感;他口齒清晰,條理分明,用詞簡練,加上他事先準備的許多檔案資料圖表及內容有關的照片,使觀眾容易瞭解他的講話內容,非常有説服力。(讀者如果對他有興趣,可以上網查詢 Cyrus Jansen 的資料及訂閲他的視頻)。

以下就是他前不久在YouTube 上的一個視頻,「10 Shocking Things Xi Jinping Has Done」 (習近平的十大驚人成就),從這個視頻,可以看出他的製作水準,筆者將它簡譯如下:

中國政府已經公佈了新的政治局常委名單,習近平將繼續擔任未來五年的國家主席已成定局,西方世界輿論當然會發表許多對習的負面評價;回顧十年前,中國正處於風雨飄搖的時候,貪污腐化,民怨沸騰,由於習的雷厲風行,大力反腐,中國才能回復元氣,所以習繼續領導中國,對於中國來說,未嘗不是一件好事!

與西方媒體的負面報導恰恰相反,習近平掌權之後,他為中國做出了以下十項貢獻:

1,China has doubled its GDP; 2012年至2021 十年間,中國GDP 從8.53萬億增加到17.7萬億,使許多中國人進入了中產階級,要讓更多的中國人過上好生活,也將是習今後的施政目標。

2,China has solidified itself a manufacturing hub of the world;中國已經成為了世界工業生產中心,從過去的低端玩具成衣,到現在的高端電子產品,我們日常生活用品許多都來自中國,據統計數據顯示,中國的工業生產總值已經超過世界工業生產總值的百分之三十。

3,China builds an incredible high tech industry ;2012年以前,中國很少有拿得出像樣的高科技產業,但過去十年,中國不但有了智能手機、太陽光電、電動汽車等高科技,而且還在這些高科技產業當中佔據著主導地位。

4,China has led the world in poverty alleviation ;2012 年前,中國約有十億人的年收入不到四千人民幣,屬於赤貧標準,如今這樣的人群完全不復存在,中國扶貧攻堅政策的勝利,讓全世界耳目一新。

5,China has led the world in pollution reduction ;2007年我剛到中國,那時的中國空氣污染的程度,真的令人窒息,但過去十年,中國在清潔能源開發方面,其投資、生產、使用都是全球第一,成了世界排汚減碳的楷模!

6,China has built the world’s largest trade network;習近平的「一帶一路」政策是中國外交路線圖的主軸,如今有四十九個國家參與其中,佔全球人口數量的60%,中國還協助一帶一路的伙伴們,加強其基礎建設,成為了真正的美麗風景線。

7,China has become a military superpower;中國如今已經和美國並駕齊驅,成為全球最具威力的兩大軍事強權,我深深為這兩個偉大的國家驕傲。中國的軍事實力,完全是為了自衛,讓一切外國惡勢力對中國不敢輕舉妄動!

8,China has built the world’s best transportation network;2008以前,中國只有幾條高速公路和鐵路,而過去十幾年完成了南北縱橫的高速鐵路和公路運輸系統,使巨大的中國能夠四通八達,同時候,中國在各大城市也建起了高速交通網,全球兩百多個有地鐵系統的大都市,有一半在中國。據說有一種CRRC 的高速鐵路列車,時速高達六百公里,將於2025年開始運行。

9,China will dominate the future space ;美國一直都是太空玩家,在太空建起了國際空間站,但在2031年,這個國際空間站就要停擺了,而現在,中國卻剛建成了自己的太空站,2031年之後,中國將成為世界唯一有太空站的國家,將掌握太空科技發展的話語權,自然不在話下。

10,China is producing more educated citizens;過去十年,中國大學生增加了一倍,高科技的研究人員也有成倍的增加,全球有關人工智能及其他高科技的學術論文,由中國學者發表的佔了全世界的27%。

以上是過去十年,中國在習近平領導下創造的驚人成績,難怪海內海外的華人都以中國為傲;為了平衡我演講的內容,我不能在此只説中國的好,我在此也要談一談未來五年,習近平將遇到的挑戰:

1,China is facing a severely aging population ;中國面臨一個非常嚴重的人口老化的問題。

2,China has one of the fastest declining birth rates;中國是生育率最低的國家之一。

3,China’s falling property sector ;房地產市場佔中國GDP 的29%,而近兩年來房地產一蹶不振,為中國經濟鳴起了警鐘⋯⋯。

4,Future growth prospects ;隨著全球經濟成長放緩,中國未來經濟成長率將降低,是極其可能的走向,大學生就業,也將是中國面臨的巨大問題。

5,Zero Covid;病毒清零的政策,可能會對經濟造成進一步的負面影響。

6,Rising tension with the west;與西方社會的緊張關係會加劇。兩年多前,我建立了這個平台,目的是想要緩和美中之間的緊張關係,而今兩國關係卻越來越嚴峻,確實令人失望,但我們不能灰心喪氣,前面的路是崎嶇的,我呼籲全世界的有識之士,好好認識中國,為了世界繁榮發展,我們要共同努力,一起來解決美中之間的這個難題⋯⋯。

