除非解放軍已經跨海登陸，兩岸在台灣本島進行陸戰，否則北京在發動武統之初，中共只能對台灣進行遠程攻擊，使用的武器概分三類，分別是「東風」系列彈道飛彈、多管火箭系統，以及巡弋飛彈。

東風彈頭裝藥約500至800公斤，自大氣層外「從天而降」，終端速度接近10馬赫，足以貫穿7、8層樓，造成的傷害難以估計。所幸中共不會使用東風攻擊「非軍事」目標，而它的攻擊誤差，老舊型式在200公尺之內，新款則縮小到50公尺。因而若距離「可能受攻擊目標」200公尺以上，基本上民間可以不考慮東風的攻擊。

長程多管火箭系統若用於「攻陸」，單一枚彈頭裝藥低於二、三百公斤，運用「多管」著重「面的殺傷」。也因為殺傷面太大，不會用於攻擊民間目標，通常是針對機場、軍港，或軍隊聚集之處。就算不幸誤擊民宅，破壞力也低於巡弋飛彈。

巡弋飛彈為次音速，貼地而來，高精準度，誤差在數公尺之內，彈頭裝藥少於500公斤。至於破壞威力，由於飛行速度為次音速，遠遠無法和東風將近10馬赫相比，如果命中堅固的建築物，直接在外牆爆炸，穿透力一般不會超越三層磚牆。若留意俄烏戰爭的相關報導，巡弋飛彈對堅固水泥建築物的傷害，常見的畫面是在2、3樓的高度，炸出一個3、5公尺直徑大洞，爆震波震碎附近牆面的玻璃，如果「推送藥」未耗盡，接著可能引發火災。

由於巡弋飛彈的高精準度，當中共必須攻擊「鄰近民眾生活區」的指揮所或作戰中心，例如國防部、衡山指揮所，必優先使用巡弋飛彈。巡弋飛彈的速度慢、高度低，相當於一架低空飛行的戰機，如果國軍使用精度不高，但射速快的「小口徑快炮」反制，被自己人誤擊的機率反而大。不過小口徑快炮是「直線彈道」，破壞力連一層磚牆都難以穿透。

所以針對武統「遠程攻擊」的防範，對於一般民眾而言，若能擋住「巡弋飛彈」，就幾乎可以確保安全。至於巡弋飛彈的防範重點如下：

一、 住處本身是鋼筋混凝土大樓，而且建築物「層層疊疊」越厚、越高、越硬，越能提供保護。

二、 住處前方有其他建築物，足以阻擋巡弋飛彈的飛行路徑。

三、 若無其他建築物遮擋，選擇避難的位置，與飛彈「可能來向」至有要有「3層磚牆」相隔，然後「越內」越好；或是更正確地說，擁有的「牆面數」越多越好。

四、 假如不幸自宅位於大廈的最外層，且前方空曠，這時可試著往下移。依建築法規定，大廈必須設有堅固、具多重出口的地下防空避難室。若兩岸對立局勢升溫，應要求社區管理委員會徹底清理防空避難室，以做為居民急避難之用。（作者為海軍前艦長）

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