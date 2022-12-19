民進黨台北市第三選區立委補選參選人吳怡農自拜票遭嗆到海外資產風波不斷，民眾表示「台灣不能再被黑道把持」，歸咎他任市黨部主委的黑道黨員爭議，回顧陳時中參選台北市長首發行程一樣遭嗆，彷彿遭下「民主降頭」。

降頭為「黑巫術」的一種，巫術在用途上有白、黑之分也各自代表著光明與黑暗，黑巫術是不擇手段無道德底線，相較白巫術有行善助人的正面影響；當初陳時中慘遭民眾痛罵「陳時中可以保障台北市民嗎？」，如今吳怡農面對民眾質疑黑道人設，彷彿都遭「民主降頭」施法反映民意輿論，恐怕同樣難逃落選下場。

吳怡農此次投入補選深受「黑道人設」纏身，又在媒體面前公然大發脾氣、怒嗆記者、扮遲到魔，戴上有色眼鏡挑選媒體發問，彷彿被下民主降頭結束了蜜月期；他在面對「染黑事件」透過耍帥甩態的輕蔑態度，無疑摧毀優質暖男的人設。

民進黨籍立法委員何志偉因在政論節目針對陳時中敗選表示團隊核心「黑道出沒」，如今吳怡農與黃承國、趙映光與趙介佑父子間的恩怨情仇，已讓染黑事件接二連三，似乎從陳時中敗選到吳怡農參選都被下了「黑巫術」；迫使民進黨被「黑道綁樁」，使得黨務運作烏雲罩頂又怎麼能夠打贏選戰。

吳怡農慘遭人設「陳時中2.0」也拉高了仇恨值，同樣炒作松山機場遷移政見拋出看法，甚至已有媒體名嘴開始呼籲選民「吳怡農和陳時中不能劃上等號」，反讓外界找到兩人之間的微妙連結；陳時中參選台北市長競選活動的起手式，第一個在萬華行程就遭民眾嗆聲，吳怡農參選第三選區立委補選街頭宣講也遭民眾怒嗆，如此熟悉的味道、相似的配方以及同樣的流程，在吳怡農的身上倒帶重播，如此巧合讓人不寒而慄。

國民黨政策會副執行長李永萍點出吳怡農與陳時中都有「自爆體質」，其實兩位自從參選以來就有源源不絕的負面消息，尤以自殺攻擊最為明顯，不論是在發言技巧、對手攻防、媒體應對頻頻失分，難怪會被外界作為連結；首先吳怡農起初對於輔選團隊是否有邱義仁都不肯定，如同陳時中當時競選團隊也不清楚陳嘉行（焦糖哥哥）是否為團隊的成員一樣；吳怡農對於非核家園政策主張受訪呈現斷片，就像陳時中推出免治馬桶政策廣告一樣背離道德；最後吳怡農與陳時中都在選舉前夕陷入道歉大賽，企圖挽救破敗人設但已深植人心。

吳怡農下了自己「黑巫術」的民主降頭，恐與陳時中一樣因為黑道牽連最終落選，兩者都在人設上徹底崩壞，面對媒體事件頻頻自爆失分，也在烏雲罩頂的黨務運作迷失自己，累積群體憤怒後依然故我卻又不知修復形象，難怪兩位「嗆聲戲碼」有如跨越時空般倒帶重播引發共鳴，也似乎預告不攻自破的悲慘結局。

（作者為新聞研究所博士生）

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