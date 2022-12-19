年關將至，再過不到半個月，風雨飄搖的2022年即將卸下帷幕，迎接2023年的到來，雖說眼光要長遠，放眼未來總比緬懷過去來的卓越，但不悉心檢討過往種種，恐難以記取教訓來策進將來。能否豐衣足食是每個國人心中首重，尤其一年最重要的節慶新年悄然即至，經濟收入的優渥與否，決定在國家政策、企業老闆及勞工朋友三者之間的消長。

今年以來，出口訂單金額銳減至361.3億美元，相較於去年同期減少了13.1%，占台灣總出口金額超過一半以上的中國大陸市場，也在民進黨政府的失職、失能、不作為下年減20.9%。不僅僅對外貿易疲弱，致使台商、投資者賺不到錢，國內物價通貨膨脹亦沒有減緩跡象，消費者物價指數（CPI）續創新高（2.86%），雖然聯合國農糧組織（FAO）指出國際糧價已跌回去年水準，但受到能源、包裝、人工等必要成本增加，仍然促使民生首要「食」的支出居高不下，民眾還是得勒緊褲帶勤儉持家。

全球經濟展望趨勢黯淡是不爭的事實，各大產業需求保守，造成產業庫存增加，讓製造業（PMI）指數緊縮到無以為繼，美國、歐洲自去年高點64，現在僅剩47.1。台灣更是沒有誇口的本錢，2022年Q4主計總處預測經濟成長率僅有1.52，並預告了明年將會比今年更低，景氣低迷何時能再現曙光？為政者能否費心思量，苦民所苦呢？

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