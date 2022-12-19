嘉義市長選舉，尋求連任的國民黨市長黃敏惠大勝民進黨的李俊俋，民進黨又在檢討原因，怪罪「側翼都閉嘴，幾乎無參戰」。

民進黨是真笨還是矇上眼睛不敢講真話？台北市長選舉落敗的陳時中不知自己幾斤幾兩重，還跑去嘉義市幫忙掃街拜票，陳時中還以為自己是神壇上的神，居然對嘉義民眾喊話：｢希望嘉義市民把對他的情感轉移給李俊俋！」

不喊還好，這一喊嘉義老百姓還真的把打不到疫苗的怨恨轉移給李俊俋，讓他堂堂落選。陳時中最大的缺點就是沒有自知之明，誤了自己、也誤了黨。

民進黨也一直得不到教訓，這次九合一大敗，就是因為民進黨倒行逆施、側翼橫行，老百姓不傻，通通看在眼裡，給民進黨一個教訓.然則現在選完了，民進黨仍對新竹市長當選人高虹安做鋪天蓋地的窮追猛打，打擊規模比選前還大，真的以為民眾不會把反彈的力量移轉到台北市立委候選人吳怡農身上？

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