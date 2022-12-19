「唐鳳造神」是蔡英文政府把一個能力平庸的「泛泛之輩」，藉著媒體包裝成「天才大臣」的經典之作，正如同陳時中的翻版。

唐鳳在正式被任命為數位部的第一任部長之前，被塑造成是台灣數字化轉型的代表人物。她的名氣越來越大，部分原因在於她的性別認同和雙語口才，再加上媒體不斷地造神，使得唐成為台灣作為「數字民主國家」，一個享有國際聲譽的指標性人物。

唐鳳自出任行政院政務委員負責督導台灣的「數字經濟」與「開放政府」以來，儘管政績乏善可陳，卻持續受到媒體的關愛，最大的原因乃是因她身上的各種特殊標籤適合傳播，尤其是「跨性別官員」、「網絡神童」等身分引人矚目，美國外交政策期刊甚至把她列為全球百大思想家之一，被蔡政府吹捧為「台灣驕傲」。

然而唐鳳到底有沒有能力帶領台灣進行一場成功的數字轉型，卻讓人存疑。唐被美化成第一個跨性別的電腦天才，屢屢被媒體吹捧成一個百年難得一見的程式高手，可是她所負責的「唐鳳系統」、「唐鳳平台」、「唐鳳實聯制」、「唐鳳App」，不但接連出包，頻傳當機，而且毫無用處，一點也看不出是大家之作，反而像是普通的業餘玩家，這讓人對她能否能適才適任，感到不安。

最近的例子就是在攸關國人所關切的資安疑慮時，坐擁200億預算的數位發展部不僅提不出專業的對策，卻只能用政治的手段禁用抖音，唐鳳部長更開心地在臉書上，高調地宣傳線上點麵線系統，難怪立委高嘉瑜會毫不諱言地批評，「滲透都已經是點線面了，數發部還在點麵線。」

在面對數位部重要的任務如「數位經濟」、「數據倫理」、「網絡安全」和「數字治理」等，唐鳳除了倚賴政府內外宣的包裝與美化，迄今拿不出什麼具體的成績可以證明自己的能力。相反地，唐在數位部正式的官網上用了許多諸如「民主網路」、「韌性數位」、「多元宇宙」的民粹的語言，試問，如果數字科學也能夠「義和團化」，你還能對它有什麼期待呢？

民進黨是一個善於包裝、造神的政黨，通過造幾尊大神，來帶動整個民進黨氣勢的提升。例如，在防疫過程中，陳時中就被成功捧上神壇，滿意度一度高達九成，間接讓蔡英文的支持度也達到史無前例的高。如今陳時中被看破手腳跌下了神壇，成了過街老鼠人人喊打。儘管蔡英文政府持續吹捧唐鳳，然而當唐成了部長被推上了檯面，幾次立院的質詢下來，讓人看穿唐不過是一顆包裝美麗的「彩虹氣球」，裡面除了空氣之外，其實是一無所有。

一個國家的總統與政府官員，每天如果只想著作秀表演，這個國家肯定是沒有前途的。俗話說「醜人多作怪」，每天用虛偽的包裝所吹噓的氣球，能夠持續多久呢？數字管理強調的是科學精神、穩紮穩打，蔡英文政府對唐鳳造神，不僅無助於加速台灣的數位發展，反而會阻礙台灣真正的數位透明與自由化，唐鳳神話，可以休矣！

（作者為美國伊利諾芝加哥大學教授）

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