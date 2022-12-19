民進黨說四個月役期不夠，為了「抗中保台」必須要延長。但國軍的癥結真在役期長短？由吳念真編劇的電影《號角響起》，藉軍長之口說出「（部隊）虛偽、作假，騙誰啊？你們是騙敵人？還是騙長官？最後是騙自己！」國軍不能說實話，再長的役期，也是枉然。

國軍以「宣傳」為導向，從層級最高的漢光演習可略窺一二。根據今年漢光演習的結果，「共軍登陸台東灘頭，被殲滅」、「共軍登陸花蓮海灘，被殲滅」、「共軍攻占松山機場，被殲滅」，試圖告訴台灣人民「國軍英明神武，共軍不堪一擊」。

矛盾在於，既然共軍根本無法登陸台灣，為什麼民進黨還要台灣人民準備城鎮戰，還要「全民皆兵」？又或者說，如果民進黨認為共軍有能力突破海岸線，為什麼沒有在漢光演習的結果中表現出來？

瀏覽網路上的軍旅心得，說「造假是國軍的普遍現象」，應該沒有太大的偏差。筆者認為背後的結構性原因，是社會沒有準備好聽國軍的實話。台海承平日久，國軍的處境是「六十分的資源，九十分的標準」，這中間的落差就是「造假」的來源。

譬如民進黨為了選舉要抗中，而因為抗中提高了發生戰爭的風險，又不希望人民認為生活會受到影響，就要求國軍塑造出「殲敵於邊境」，「戰爭與平民無關」的假象。國軍不被允許失敗，於是演訓變成套招，假想中的共軍只會進行國軍準備好的劇本，來確保結果的「必勝」。連最大場的漢光演習都是如此，基層訓練也就可想而知。

民進黨說四個月的兵不能用，在這樣造假、宣傳的國軍文化下，難道一年的兵就可以用？2019年吳怡農說，「美國海軍陸戰隊在十三週做完新兵基礎訓練……台灣沒有理由做不到，我們不需要延長役期，就能夠讓義務役與後備軍人擁有實際的國防能力」。可見重點不在役期長短，而在執政者允不允許國軍說實話。

戰爭的實話，就是要先向台灣人民承認「國軍可能打敗仗」，承認戰爭會摧毀每一位台灣人民的生活，這是所有備戰的前提。民進黨說要國軍「戰到一兵一卒」，真的是笑死人，烏克蘭軍人被圍困時都可以選擇投降，民進黨卻要國軍至死方休。

再者，如果共軍飛彈打向台灣的發電廠、高鐵、橋樑，民進黨有何因應之道？民進黨要求「全民皆兵」，那共軍是否也會將平民列為攻擊目標？既然戰爭迫在眉睫，為什麼民進黨蓋的不是防空洞，而是容易被飛彈攻擊的天然氣儲氣槽呢？這些問題民進黨根本答不出來。

在政治的壓力下，三軍將士是「被迫造假」的最大受害者，付出了青春歲月，卻也難免自我懷疑。吳怡農若要打著「國防專業」招牌，就不能迴避造假這個「房間裡的大象」，請以「小英男孩」的影響力，好好地向蔡總統建言吧。（作者為政治幕僚）

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