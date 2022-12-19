民進黨此回九合一選舉再度重挫，黨內檢討聲浪四起，儘管蔡英文總統辭掉黨主席以示負責，卻無意下詔罪己；眾人怨天怨地，把矛頭指向行政院長蘇貞昌，甚至於有他不下台將不利大選的說法。根據最新的民調，過半選民認為閣揆應該總辭，民進黨立委也主張內閣改組幅度不宜過小。面對外部的撻伐，蘇貞昌好整以暇回道：「挑著很重的擔子的人，沒辦法對批評回嘴，因為擔子實在非常重，也許有人嫌挑擔姿勢不好看，但要優雅一點也很困難。」

中華民國的憲政體制原為雙首長制，也就是總統任命的閣揆必須獲得國會同意、總統的部會首長提名要經過閣揆副署；然而經過憲法增修條文，已經改弦更張為總統制，閣揆儼然是總統的執行長。陳水扁總統任內，把閣揆當作同志競選總統的入場券，嘗試建立憲政慣例未果，被前總統李登輝調侃「很會用人」，也就是閣揆的損耗率太高。謝長廷由高雄北上組閣，實際杯酒釋兵權，終究無預警下台、任期不滿1年，他滿腹委屈，阿扁還揶揄並非最短。

名士派的林全出任閣揆，眾人皆知是蔡英文垂簾聽政，表面上的說法是因「一例一休」下台，應該是為連任安內攘外鋪路。賴清德在陳菊的曉以大義下騎馬進京，其實是請君入甕，既沒有權、又沒有錢，索然無味、憤而去職，就是要挑戰小英總統連任，最後還是忍氣吞聲接受就地看管。蘇貞昌重作馮婦，屈居昔副手之下，溫良恭儉讓、言必稱英皇；由於小英手下無大將，蘇貞昌權傾一時，連國營事業人事都與問，更不用說面對國會不可一世、顧盼自雄。

照說，王儲桃園市長鄭文燦應該盡早入主中央，以便打通任督二脈（人脈、金脈），沒有想到3+11從中作梗，禍不單行林智堅飛象過河、強渡關山，偏偏接棒的鄭運鵬又是扶不起的阿斗，退而求其次宣布參選黨魁，屋漏偏逢連夜雨，台大碩士學位被撤銷，進退失據。老驥伏櫪的蘇貞昌自詡邱吉爾再世，原本只是暫時為人作嫁，不料蔡英文錯估817萬張選票，孤注一擲把地方選舉當作信任投票大敗，外人罵得越凶，就越凸顯蔡蘇體制堅不可摧。

儘管只有賴清德登記參選民進黨主席，表面上看來勢不可遏，連英系立委都紛紛交心表態，蔡英文未必俯首稱臣，賴神是否能夠自我黃袍加身尚難逆料。假設前副總統陳建仁是小英的底牌，由他匆匆接掌閣揆，短期內看不出有立竿見影的神功；要是由小英的親信國安會祕書長顧律雄組閣，或可使用行政資源箝制賴神，卻必須擔心掠龜走鱉，逼蘇貞昌回頭與新潮流聯手。可見，蘇貞昌占據戰略要津，重要關頭，要是蔡賴相持不下，說不定媒人還可以上花轎。

台派一向主張總統制，最主要的理由是總統可以超越黨派及省籍，因此傾向於廢除行政院長。陳水扁上台後推動新憲，一度打算廢閣揆，台獨聯盟主席黃昭堂笑說，不要那麼笨，萬一出事還有人出來擋子彈。國民黨一向忠於《中華民國憲法》文本，力主恢復立法院對於閣揆的同意權；然而，那畢竟是在野的立場，無魚蝦也好，一旦執政同樣希望有防火牆。話又說回來，總統制任期固定，頂多只能期中選舉教訓，要是內閣制，小英不知要下台多少遍？（作者為國立東華大學民族事務暨發展學系教授）

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