今年是中日邦交正常化50周年，但兩國彼此卻都沒有和樂融融大肆慶祝，反倒橫生許多枝節。據中國駐日大使館官方消息，12月12日，日本執政黨高層「政調會」長萩生田光一造訪台灣，這也是時隔19年，日本現任自民黨政要再一次親訪台灣。緊接著，16日於臨時內閣會議上通過新版「安保3文件」，內容載明日本將擁有反擊能力（敵基地攻擊能力），並從2026年度起將陸續部署長程彈道飛彈，日媒指出，此政策出台乃是劍指中國、北韓。在當前朝鮮半島形勢敏感、台海局勢凶險的東亞大環境下，日本此舉背後的政治意味，似乎已經不言而喻了。

不論是故首相安倍晉三提到的「台灣有事，就是日本有事」，還是此次光明正大率團訪問台灣，針對中國通過新版「安保3文件」，挑明中國的「威脅」，日本將保有「反擊能力」，視中國為「前所未有的最大戰略挑戰」，在在都透露出，在美國的默許下，日本已經做出了非常明確的定位，那就是站在中國的對立面，先不說侵略史實的國仇家恨，就是眼下的國家核心利益，日本已經主動切割了中日之間所有迴旋餘地。

需要注意的是，在日本高官訪問台灣時，美軍空軍第28轟炸機聯隊調往東亞，而該聯隊的B-1B戰略轟炸機，被發現已經出現在關島的美軍安德森空軍基地，而且讓人在意的是，在10月、11月，美韓軍事演習時，曾經在關島的安德森基地，先後部署了第28轟炸機聯隊麾下的第34、37轟炸機中隊。

儘管美媒認為此舉是對朝鮮半島的威懾，但實際上，關島距離中國大陸本土3000公里左右，而B-1B作戰半徑在5000公里，到底是在威懾誰，其實一目了然。尤其是，美國在不久前的戰略報告中，多次提到，第一島鏈在解放軍的遠端打擊力量下，實質上已經失效，故轉而加強經營第二島鏈，依託澳大利亞的達爾文空軍基地，作為前進基地，乃是美軍未來對中作戰的重要方式。

蔡政府究竟和日本代表團闢室密談了些什麼，不得而知，但是分析以往美日對台海戰略的慣性而言，美日明顯是想要試圖以台灣為據點打造一個火藥庫，構建一條以消耗為主要形式的東海防線，阻礙、騷擾，中國的正常發展。未來東亞格局只會更為嚴峻，台灣的處境也將更加艱難。

朱立倫跟美國代表團會面的時候提到，國民黨將繼續維持對美國有利、對日本友好，且又與大陸保持和平的政策，並且朱立倫強調，他將會全力確保地區穩定，平衡台灣與美國，以及大陸之間的關係。然而，兩大之間難為小，夾心餅乾向來都只有被吃掉的份，在國際現實攻勢主義下，朱立倫能不能讓兩岸關係回到從前、恢復正常？（作者為台灣青年聯合會理事長）

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