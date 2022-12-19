前蘇聯作家、諾貝爾文學獎得主索忍尼辛，這樣批評過蘇聯，他說：「我們知道他們在說謊，他們知道自己在說謊，他們也知道我們知道他們在說謊，我們也知道他們知道我們知道他們在說謊，但是他們依然在說謊。」這個句子如此冗長，反映了他細膩的情緒、深沉的悲痛以及時空停滯之冬夜漫漫。

索忍尼辛流亡美國之後開始批評西方並且指責媒體。他如果今天在世，可以想見他自然會發現1978年在哈佛大學批判過的自由主義流弊，小巫化為大巫，已經愈演愈烈。在當今社會，媒體自由雖然不全是假象，但卻在韁索之中，不時為政治與資本服務而導致謊言氾濫。後民主社會，原始民主機制的工具化和意識型態化無所迴避，因而一個冷峻的政治異見者，怎能不窺見威權身影？

政治權力的第一個特徵是說謊。但凡政府，無論以專制、黨國、共和或民主為名，而且無論是在西方還是東方，它的首要任務，都試圖界定「真理」。索忍尼辛左右開弓，批判專制與民主如前，而立論持平的史家黃仁宇也曾經精闢概括華夏帝制，他說「真理總是由上至下，施政的名義為道德」。而那道德，其實歷代政治與社會一向偷龍轉鳳，包裝著意識型態。

既然流風廣被、貫穿歷史，就不必太過驚訝於兩個星期以來美國連續披露出的所謂「推特電郵檔案」，揭示著新科技媒體的失格和墮落。根據這些資料，過去3年在一個個關鍵時刻，推特管理層一手遮天、湮滅真相、剝奪言論自由，不僅止於打擊右翼，還包括對於拜登家族涉嫌權錢交易的護航，以及打壓史坦福大學醫學教授公共衛生政策有異於當局的科學見解。報導還說，以自由派自詡的推特，竟然日常接受聯邦調查機構的暗示，自願配合壓制言論。媒體的自由派，淪為當局深層政府以及民主黨全國委員會的打手，這不是新威權主義的再現，是什麼？

熟悉台灣政治的人們了解操作新威權不必直接出自總統府，只要享受兩大特權的掩護，便可運用自如。一個是國家安全和司法機關的特權。所謂「鷹擊毛鷙為治」，凡事一旦涉及國安和司法，信息立刻獲得屏蔽，涉嫌當事人也幾乎被廢除武功。等到真相大白，已經生米煮成熟飯，事過境遷，遲來的正義基本無用。全世界這樣的例子，多得不可勝數，目前的民主黨政府便是在採取這一類的步驟，對付宣布競選的川普。

另一個新威權工具是媒體特權。類如台灣的「網軍治國」概念，民主國家發現外圍的媒體（包括社群媒體）比自家設立的宣傳機構好用，因為民間性質，賦予了宣傳信息的獨立客觀以及打壓動作的中立超然。前述的推特檔案行為，證實了國家機器的新威權延伸。

媒體作為第四權，幾乎控制著人與權力結構的關係。記得捷克作家昆德拉的名句：「人與權力的鬥爭，就是記憶與遺忘的鬥爭」。而媒體掌握著話語，我們與權力的鬥爭，於是始終被媒體制約界定。

重溫韓非子的二柄、五蠹和六反，不能不聯想到當今種種現象。這告訴了我們，威權主義正在借屍還魂。

（作者為美國律師、法學博士）