大陸影音軟體「抖音」的國際板TikTok，兩年前差一點被美國前總統川普封殺，隨著美中競爭白熱化，TikTok的國安疑慮再次成箭靶，這回美國地方政府走在聯邦政府前面，已經有多個州祭出「TikTok禁令」，參院也口頭表決通過禁止在公部門設備上使用TikTok。英國也對TikTok祭出高額罰款，印度更全面禁用。西方國家反中氛圍下，TikTok前景備受挑戰。

麥卡錫主義台灣復活

「抖音」在台灣同樣命運多舛，民進黨檢討九合一敗選，歸咎抖音短視頻穿腦，政府部門立刻動起來。數位部下令限制公部門資通設備及所屬場域使用抖音；行政院祕書長李孟諺表態，將協調其他四大院比照行政院辦理；行政院發言人羅秉成強調，公務人員若違反規定將予以懲處；國安局宣布，查獲解放軍在抖音置入文宣對年輕人統戰。

前美國總統川普，曾於2020年以行政命令封殺TikTok，但被法院阻止。當時白宮國安會官員布魯克指出，TikTok踩到「三大地雷」：中國可以掌握用戶資訊、資訊如何使用外界無從得知、中國政府審查內容。美國情治單位指控抖音是大陸的「間諜網路 」，認為抖音為西方帶來安全隱患。台灣也有人呼籲把手機內建的抖音APP直接解除安裝，以防萬一。

把大陸監控能力無限放大的說法，並無可信證據，但眾口鑠金。美國散播反中意識，說穿了是中國崛起，擔心一旦失去網路權力，讓中國掌握話語權，就可能徹底敗給中國，1950年代盛行美國的「麥卡錫主義」，似乎借屍還魂。

所謂「麥卡錫主義」，是一種極端的政治行為，指濫用權力，以大規模宣傳和沒有足夠證據的指控，誹謗、打擊不同意識形態或反對者的人格與名譽，或隨意指責政敵政治不忠、顛覆，藉以打擊政敵。

麥卡錫是1950年代美國共和黨參議員，認為共產黨已滲透美國政府與重要民間機構。他以阻止國家被顛覆為名義，利用職權發動一系列的大規模宣傳活動，調查他人的政治忠誠，事後證明很多被指控者無辜，但名譽已受損，許多人因而被列入黑名單或失去工作。

「麥卡錫主義」一度被認定是「美國之恥」，70年後「麥卡錫主義」竟然復活。在「美國不再偉大」的憂慮下，共和黨和民主黨越趨一致操作反中，從軟體的人工智慧到硬體的晶片，無不成為替罪羔羊。種種麥卡錫式的操作，目的在製造「紅色恐慌」。

危害台灣民主的蛀蟲

今年九合一選舉民進黨「抗中牌」失效，蔡政府沒招之後，還是拿起「麥卡錫主義」當作祭旗，公部門開始禁用抖音，是否預示2024總統大選，民進黨為操作「麥卡錫主義」跨出第一步？

「抗中」已成為民進黨鞏固、護衛政權的工具，傲慢使民進黨相信自己是唯一的真理，人民應該支持民進黨，不支持民進黨就是受到大陸認知作戰的汙染，指責政敵是中共對台認知戰的「在地協力者」是護衛政權最廉價的工具。禁用抖音與其說是為了維護國家安全，為了防止大陸利用抖音對台灣進行認知戰，不如說是為了鞏固民進黨的執政權力。

認知作戰只是網路戰的一環，對國家安全而言，資訊戰才是要務。資訊戰是指敵人經由網路駭入侵電腦後端，掠奪、破壞資訊，甚至對公共設施展開攻擊的行為，日前傳出國人個資，包括姓名、身分證字號、生日、婚姻狀態，地址、配偶與父母姓名、身分證字號等，全被放在國外論壇兜售，這才是真正的國安危機，民進黨政府卻束手無策。

若如行政院官員所稱，大陸影音平台對台灣有很多攻擊、批評及不實訊息，因而要禁用抖音，那麼，蔡政府是否該以身作則，禁止政府機關濫用國家預算豢養網軍、側翼，他們才是真正危害台灣民主的蛀蟲。

禁了抖音，人民還有其他管道接受訊息，仍能察知蔡政府所做所為，這次九合一選舉青年覺醒，證明控制電視台無效。如果民進黨政府不能虛心檢討敗選原因，繼續用「抗中牌」得分，2024勝選也難。