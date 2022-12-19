在檢調進入立法院搜索新竹市長當選人高虹安涉詐領助理費的次日，台北地檢署頂樓懸掛國旗處，被民眾潛入加掛一面民進黨旗。此種作法雖不可取，但卻顯示出民意對司法的不滿情緒，不容蔡政府和民進黨輕忽。

為了保住新竹市執政權，蔡政府和民進黨在新竹市長選舉過程中和高虹安當選後，不惜動員行政、司法和媒體資源強打高虹安助理費案。如今該案已進入司法程序，真相如何，大家只能靜待司法調查結果。但檢調對於涉及數億元的公共工程疑案，例如新竹棒球場、桃園八德運動中心羽球館，儘管社會早已議論多時，檢調單位至今視而不見。倒對僅涉及60萬元的高虹安助理費案雷厲風行迅速調查，被批選擇性辦案豈是空穴來風？

貪腐是造成執政者垮台的最大壓力之一，可嘆的是，貪腐往往是系統性的生態結構，透過權力操作，政商利益交換，真相常會被埋藏一段時間。幸好，再大的權力擁有者都不可能欺騙民眾於永遠。

眾所周知，新竹市是民進黨黨團總召柯建銘的地盤，前新竹市長林智堅是他的徒弟，新竹市的國小、公園等眾多公共工程的預算超出常理，連民進黨出身的前新竹縣長范振宗都看不下去，曾公開指責。尤其新竹棒球場今年7月沒驗收就讓球員上場比賽，導致球員受傷，引發軒然大波，外界也持續關注棒球場工程是否疑涉弊端，新竹地檢署雖已分案調查，但數月過去了，連選舉都落幕了，新竹地檢署的回應至今仍是「尚在偵查中」。這比起檢調偵查高虹安助理費案所用的力道，顯然不成比例，若說沒有政治力的介入，誰會相信？

柯建銘是資深立委，長年來合縱連橫民進黨和國民黨，巧喬利益而能刑不及身，台灣政壇少有人可比擬，被前立委沈富雄形容為「老狐狸」。對於立委助理費的「眉角」，想必柯建銘應該清楚得很。如果想要取信人民，證明民進黨沒有用政治、司法追殺高虹安，最好的方式就是由立法院長游錫堃指示立法院人事處公布所有立委助理費的使用情況，讓大家判斷民進黨是否「龜笑鱉無尾」。

這次九合一選舉，民進黨可說是人算不如天算。「全黨打一人」，高虹安仍當選新竹市長，如果民進黨仍堅持要「秋後算帳」，繼北檢被升起民進黨旗後，可能激起更高的民憤，在2024失去江山。而司法機關若自甘淪為當權者打擊異己的工具，也將自取其辱，失去公信力。

（作者為國家公益發展協進會理事長）