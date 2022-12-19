準新竹市長高虹安出奇招，延攬現任高檢署檢察官蔡麗清出任副市長，劍指弊案了然於心。這下不只前市長林智堅得緊張了，立法院民進黨團總召柯建銘恐怕也會坐立難安了。因新竹市政府近年發包的重大公共工程，經費常三級跳，其中國人最關注的新竹棒球場，更是高虹安允諾當選就徹查的主要政見。

頂著「小英男孩」光環且朝中有前老闆老柯撐腰，林智堅自豪暴增的工程預算都是他「開源節流、以小搏大」向中央爭取而來。但不論地方財政或中央預算都是人民納稅錢。選舉時國民黨新竹市長候選人林耕仁就公開質疑新竹市政府利用追加經費、改契約、拖延工期等方式，進行工程煉金術。

林耕仁列舉的經費三級跳工程，包括新竹市立棒球場、新竹大車站、香山綜合休閒運動館、關埔國小及文化局圖書館總館，其中棒球場預算從3.5億元追加到12億元，不只暴漲3.4倍，開箱賽還導致數位職棒好手受傷，賽季提前報銷，引發國人高度關注。

對比台北天母棒球場整修只花1.2億，新竹棒球場多花10倍費用，高虹安承諾只要當選絕對徹查。競選期間，高虹安被綠營以總統選舉規格炮轟得體無完膚，結果9萬多選民仍挺她入主市府，如今高找來辦案幹練、曾獲頒「法眼明察獎」的蔡麗清出任副手，給外界無限的期待空間。

選舉時綠營攻擊高虹安火力最猛的柯建銘，曾惹惱民眾黨主席柯文哲質問「到底你在新竹有何不可告人的事？」如今官司纏身的高虹安展現查弊魄力，不論是想搞恐怖平衡，還是真心想「抓蟲子」落實公共工程，對支持她的選民都有所交代，唯獨林智堅與柯建銘，皮可得繃緊了！