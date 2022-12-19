國防部希望在12月底前公告兵役延長為1年的政策，因為今年底沒公告，會使新政策延後1年實施，但目前時間迫在眉睫了。雖然行政院的說法是要考量周延性，但我認為實際上就是政治的阻力影響了兵役決策。問題是，美國國會已通過《2023年度國防授權法案》，在未來5年提供台灣共100億美元的無償軍援，並要求拜登政府加速處理台灣軍購請求。相對地，蔡政府已無空間再推拖，所以徵兵制的改革勢在必行。

「恢復徵兵制」這個計畫在研擬規畫之初，國防部就曾公開聲明「此案並非國防部主動發起」；而部長邱國正也曾在立法院答詢時表示，兵役政策推動向來是「由上而下」，國防部奉命完成役期延長為1年所需的行政程序與跨部會協調，並獲初步共識，過程均提報國安團隊與總統知悉。

所謂國防部「奉命就完成役期延長為1年」，顯而易見是總統在諮詢國安會後所做的決定，其中沒有國防部可置喙之處，但國防部想要的、想說的，均難以啟口。尤其是全國軍的幹部人人都知道服役1年，其中休放假就多達135天，剩下的天數何以能訓練一個成熟的戰鬥員？這是國軍戰力從陳水扁政府起急轉直下的最主要原因。這些絕對是國安大員們所不知道的。國防部雖不能對政策說話，但總可以告訴那批國安大員們，這麼短的役期是不堪付以大任的。

其實這個案子一開始，國安高層就跟美方的「不對稱作戰」與「全民皆兵」攪和在一起，誤以為徵這些兵和國民兵（如果有的話）只須用作共軍登陸遲滯、阻撓、騷擾其後續的進展，面對強勢打擊，他們只充作肉盾而已。而此刻人人都是軍事專家了，很多人開始關切怎麼訓練、為什要訓練劈刺等細節，在分秒必爭下還刻意刁難，讓其過不了關。請注意，美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯日前針對北京是否可能在明年內奪台，他坦言絕對不會低估習近平的野心，並認為未來10年內，台海發生軍事衝突的風險會越來越大。在這種情況下，政府還有人從中作梗，拖延兵役延長的政策，這算是真心「保台」嗎？

其實兵役從4個月延長為1年，這是國防部的專業，政府絕對應予以尊重。國防部深知歷次「先射箭，後畫靶」的精簡政策，既沒按威脅導向，也沒按戰力導向，兵力大小是嚴重的問題；也知道現役部隊的人員缺額問題；更知道新增兵力如攻船飛彈，新的雷達站台、新的陣地、軍火庫，尤其是基地、機場、港口的警衛與應急搶修能力都急須派員，這些都是新興單位，絕非將現有兵力汰除可以替代的。其中還牽涉到訓練教學、後勤保養、修護等一籃子事物，沒有一件可以忽略的。而這些作戰支援能力，當年在多次精簡案中每次都是優先精簡的重點。此刻我們應藉此就戰訓必要而合理的編制，檢討與調整官士兵員額。

現在不能嫌棄義務役役男服役時間短，訓練不足，而將他們視作沒有用的補充、後備兵用，如能派至一些作戰支援、警衛單位還是必要的。總之，兵役政策理應回歸專業，政府高層應尊重國防部的專業，才能真正「保台」。

（作者為海軍退役中將）