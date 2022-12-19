卡達世界盃足球賽18日結束，阿根廷喜獲第3座金盃，隊長梅西終於在這次人生的最後一場世界盃，圓了奪冠的終極夢想，全球球迷為之激動與感動不已。

從阿根廷與法國的冠軍賽，聯想到剛剛結束的九合一大選，讓人有不少深思之處。在18日嘉義市長選舉結果出爐後，2022年的九合一大選可謂已全部底定，其他兩場立委補選是九合一延長賽，不算是九合一大選項目。民進黨已確定大敗，對此，2022大選檢討小組召集人、桃園市長鄭文燦以世足賽為喻表示，「最強的球隊有時候也會輸掉，下次再贏回來就好。」球是圓的，選民是難以捉摸的，不到最後，無法確定勝負，因此，鄭文燦的說法似乎也沒錯。重點是，他說的下次是指什麼？是2024總統大選嗎？那麼，民進黨要憑什麼贏回來呢？

從選後的各種動作看來，民進黨並沒有為「下一次贏回來」做出任何準備。儘管總統蔡英文在第一時間就辭去黨主席，然而，很顯然的，目前她仍主導大權，所有的人事安排顯然重點不是迎接下次大選，而是如何打造保護蔡英文的「御林軍」：蔡英文信任的鄭文燦擔任大選檢討小組召集人，果然檢討了老半天全都是廢話；英系的陳其邁擔任代理黨主席，蔡英文垂簾聽政不在話下；此外，放任「新竹山大王」用各種明槍暗箭、以不合比例原則的手段繼續追殺新竹市長當選人高虹安，民眾看在眼裡，心裡自有一把尺。民進黨再這樣欺人太甚，只會激怒更多中間選民。最要命的當然是被蔡英文當作「草船借箭」也不亦樂乎的行政院長蘇貞昌，八風吹不動，一皮天下無難事。

綜上觀察，選後這段所謂的「檢討」，根本就是民進黨的垃圾時間，只想趕快捱過去就算了。

在阿根廷和法國的比賽中，首開紀錄的阿根廷表現極為優異，但不可否認的是，一路被壓著打卻依然能夠不斷反敗為勝、甚至硬是撐到PK大賽的法國隊，同樣令人激賞。法國在上半場幾乎沒有有效的射門，在落後2分的情況下，居然可以在下半場追回；甚至到了延長賽，阿根廷再得1分，以3比2再度取勝，似乎距離冠軍只有一步之遙時，不料又被法國追平。最後只好進入PK大賽。曾經一無所有的民進黨，攀上高峰後跌落深淵，如今可有反敗為勝的決心和勇氣？

無論兩隊前面有多少精采和遺憾，進入PK大賽，說到底，就是球員身心素質和技巧硬碰硬的考驗了。球員一個個上場，得失間剎那定格。

地方縣市首長是PK大賽，然而民進黨因為派系利益鬥爭，尤其是蔡英文私心太重，2022年上場的主將素質太差，結果大都一一被KO；再加上民進黨的大選戰術只有「抗中保台」，從2014地方選舉、2016總統大選打到2020總統大選，2022還繼續挑大樑，但招式已老，選民厭煩了，民進黨卻因「成功的弔詭」，迷信這101招，終至潰敗。

世足賽的悸動、九合一的成敗，都已畫下句點。奪冠後，梅西說，「功績屬於所有為同一個夢想而奮鬥的力量。」無論勝負，但願政治人物都能重新找回自己曾有的那個「為夢想奮鬥的力量」。繼續面對下一場戰役！

（作者為作家）