從台灣東吳大學中文系碩士畢業後，因不忍看到親戚一直被幽閉恐懼症的病痛所折磨，便向國際知名催眠老師學催眠，最終通過心理治療的方式查找到「病源」，使其恢復健康。

這就是台胞張育琦成為心理培訓講師的入行之路。也正是通過這件事，張育琦認識到，原來心理學可以幫助別人。於是，她一邊上班一邊利用業餘時間繼續學習各種心理學知識，並與之打交道至今。

●公司職員成長為兩岸知名心理培訓講師

2008年，張育琦因工作原因從台灣來到大陸，開啟自己的事業新藍圖，先後在杭州、上海和哈爾濱等城市工作生活，從事企業培訓工作。

2012年，被福建廈門優良的環境、資源、政策所吸引的張育琦正式定居在廈門，成為一名自由培訓講師，以廈門為港灣，暢遊大陸各地，進行著她熱愛的事業，並於 2015年與合夥人在海滄自貿區成立廈門海合青創管理咨詢有限公司，致力於打造兩岸創新資源整合平台。同時，她還積極發起、參與各種公益項目，成為兩岸義工聯盟實訓基地的負責人、志願服務隊隊長。

憑藉著豐富的管理和培訓經驗及在心理學、催眠學方面先進國際化的專業知識，短短幾年時間，張育琦就成為兩岸小有名氣的培訓師，來自各地的講課邀約與日俱增，她的行程也越排越滿，經常需要飛往不同的城市，一年之中的大部分時間，都是在授課中度過的。工作雖然忙碌，但張育琦樂在其中，她的事業也得到了很好的發展。

●心理培訓講師的溫馨兩岸婚姻

張育琦的家庭集結了兩岸、南北、婆媳、親家、親子關係，作為心理培訓講師，她用豐富的經驗處理家庭關係，使家庭成為「兩岸一家親」的典型代表。

「我的愛人是黑龍江人，因為工作的關係，我們相識於浙江杭州。」回憶起二人初遇時的情景，張育琦笑著說，「他給我最深的印象就是『仗義』，在工作中給了我很多幫助。」也正是憑著這份「仗義」，讓他們最終走到了一起。

「2012年，我們攜家人一起，來到廈門生活。」十年的時間，這座講著閩南語、吃著鹽酥雞的城市，讓這個「跨海而來」的台灣媳婦褪去鄉愁，體味到了「回家」的感覺。

「婚後我們與雙方父母生活在一起，雖然生活中難免會有差異，但好在彼此包容，能夠互相理解。」張育琦說，公公婆婆不但十分照顧他們的親家，還會學做台灣菜給自己吃，而她的媽媽也會做上幾道東北菜，「打破偏見，為愛相守，才能真正實現深度融合。」

●心理培訓講師的事業「心」轉機

新冠疫情給許多人的工作生活帶來了新的挑戰，張育琦就是其中之一，她坦言，得知線下課程無法順利開展的那一刻，自己的心中五味雜陳。

「一方面，我確實擔心自己的收入問題，因為作為一名職業培訓師，線下培訓課程的取消意味著我今年基本沒有收入了。另一方面，我也很憂心，因為我從未料想到這次疫情的影響竟然這樣大，各行各業都受到了不同程度的衝擊，這對經濟發展是很不利的。」張育琦覺得，疫情之下，自己的生活彷彿突然被摁下了暫停鍵，繁忙的節奏不再，一時不知該如何向前。

禍兮福之所倚，疫情為張育琦的事業發展設下了障礙，但她的自我求變卻為她的事業帶來新轉機——張育琦開始嘗試線上授課。

自2020年2月開始，張育琦就接到了大陸各地消防、銀行等多家單位數十場的線上約課，她的生活節奏也在不知不覺間隨著排滿的日程加快了。

「由於疫情的關係，人際交往、企業經營的模式都發生了轉變，大家逐步從『面對面交流』轉換成線上互動。」張育琦說，希望通過這樣的直播，讓更多兩岸青年朋友們感受到支持的力量，感覺到這裡就是我們「心」的家園。

「在大陸，我獲得了很多幫助，我希望通過自己的行動做一些力所能及的事。這成就了我，也給予了我力量！」張育琦說。

（本文來源：「台胞之家」微信公眾號）