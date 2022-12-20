嫻熟文史的父親，是讓我終生對史地感到興趣的啟蒙老師。

父親在我大約5歲時就替我買了一張「南華出版社」印行的《台灣省旅遊圖》。這張地圖不僅除了以鮮艷的顏色搭配，闡述了台灣島的全貌以外，在特別重要的景點處尚有精緻的放大插圖。譬如說，台北圓山就以中國古典宮殿式的高樓建築圓山飯店來體現；東部的蘇花公路則顯示了一段從斷崖中切開，左倚高峰，右臨峭壁直入大洋，掛在絕壁上的單線公路；台灣省極南端的鵝鑾鼻當然是以地標白色的燈塔來呈現等等。如此的美編設計賦予二維平面的地圖有著些許三維的立體感，各個重要景點躍然紙上。這張旅遊圖是我在那個年齡段最珍愛的一張地圖。

雙親也按圖（地圖）索驥，計畫帶我們將台灣西半部的景點逐一遊歷。我注意到地圖上位居台灣中部的彰化八卦山有一座精美的佛像，乃央求父親帶我前往。某日我們同遊八卦山大佛，先進入大佛建築內部逐級登階，上達頂樓，已不復記內部陳設為何。末了父子3人在八卦山大佛正前方留下了到此一遊的珍貴合影。

及長，我尚有機會再遊八卦山景區，不過我的興趣倒是由最知名的大佛勝景，轉移到觀察這個彰化平原的戰略制高點。原來清廷在1894年甲午戰爭慘敗之後，於隔年乙未年被迫簽訂馬關條約，將台灣澎湖割讓給日本帝國。台灣士紳基於民族大義，乃籌組義軍自行和日軍對抗。無奈在北台灣失利之後，自苗栗南撤的客家義勇軍在吳湯興和徐驤的率領下，和劉永福黑旗軍的吳彭年（浙江人）部，加上李惟義（湖南人）的新楚軍在大肚溪南岸會合，決意死守八卦山要塞以拱衛中台灣彰化地區。結果客家籍領袖吳湯興和黑旗軍將領吳彭年陣亡，超過3000名以上的義軍烈士捨生取義，求仁得仁，只歎後繼者仍不敵日寇，台灣全境最終還是陷落。

30多年前，我曾站在八卦山大佛正前方，向西遠眺一馬平川的彰化平原，彰化市區的建築盡收眼底，八卦山還真有氣吞山河之勢，不愧為鎮守彰化的鎖鑰！今日重溫這約半個世紀前的老照片，撫今追昔，思念著父親已駕鶴西歸，弟弟和我都邁入知天命之年，惟父親濃濃的舔犢之情，和當年風華正茂的身影，依然鮮活地長存我心！